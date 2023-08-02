新しい ROJITA 新品タグ付き レースアップカラーセットアップ 量産型 地雷 ひざ丈ワンピース

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サイズは、実寸サイズを測っているため多少誤差がでる場合があります。

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表地： レーヨン65％ ポリエステル30％ ポリウレタン5％

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新品未使用未開封タグ付きです.

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圧縮にてレターパック等可能であればお気持ち程度のお値下げ可能◎

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロジータ 商品の状態 新品、未使用

スクールライクなビックカラーにレースアップでとことん女の子らしさを出せるセットアップ。量産型さんには外せない甘いディテールが充実していて、おめかしも楽ちん♡照明の関係で、実際のお色味と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。サイズは、実寸サイズを測っているため多少誤差がでる場合があります。モデル身長：160cm【トップス】F : 着丈68cm 身幅45cm 肩幅33cm ウエスト周り72cm 袖丈61cm 裾幅88cm【ボトム】F : 着丈37cm 股上25cm 股下8cm ウエスト周り64cm（ゴムあり） ヒップ周り148cm表地： レーヨン65％ ポリエステル30％ ポリウレタン5％レーステープ1： ナイロン100％レーステープ2： ポリエステル100％裏地： ポリエステル100％新品未使用未開封タグ付きです.出品を迷っているため急に商品ページを削除する場合がございます.宅急便にて発送予定.圧縮にてレターパック等可能であればお気持ち程度のお値下げ可能◎即購入◎TRAVAS TOKYOトラバストーキョー supremeコムデギャルソンCOMME des GARCONSPaul Smithポールスミスvivienne westwoodヴィヴィアンヨウジヤマモトYOHJI YAMAMOTOREFLEMレフレムcivarize シヴァーライズFUGAmilkboy ミルクボーイ reflemkinglymaskKRYKRYCLOTHINGankorock原宿V系メンヘラ 地雷量産型HONEY CINNAMONハニーシナモンank rougeEATMEevelyn swankissMARS夢展望CIVARIZE

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