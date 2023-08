中古ですので、神経質な方はご購入はお控えください。古着好き、アメカジ好きな方はご検討ください。

左前腿と左前膝の間あたりに汚れあります。

写真9枚目にてご確認ください。

サイズ表記 W30 L36

実寸

ウエスト 33.5✕2㎝

股上 27㎝

ワタリ幅 28.5cm

股下 83 ㎝

裾幅 19cm

素人採寸です。

仕事の関係上、コメント返信、発送は遅れますが、

できるだけ早めを心がけます。

返品等は、ご遠慮頂きたいので、不明点があれば

購入前にコメント下さい。分かる範囲で返信します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

