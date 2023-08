ご覧いただきありがとうございます。

( King & Prince 13thシングル 「なにもの」着用) オーバーオールの出品です。

サイズ: メンズS

平置き約

股上67股下63ウエスト48.5(×2→約97cm)

すそ周り22.5(×2→約45cm)

もも周り38(×2→約76)ヒップ63(×2→126)

素材 コットン100%

日本製品

ファンミ

King & Princeとうちあわせで着用予定でした。

(友人が落選の為、こちら

大切に着て貰える方へお譲りいたします。)

お値下げ不可

当方は身長163cm体型普通で裾を二つ折りして着用しています。

海人くんも同じSサイズ着用です。

160-175cm 普通体型ならSで大丈夫かと、個人的主観です。

とにかく、とても可愛いです♡

大きめゆったりで着てください♡

購入者さまより好評いただきました♡

【ご理解ください】

店舗にご迷惑となりますので、商品の特定に繋がる全体の写真アップは致しかねます。ブランド名もメルカリ出品にあたり任意なので未設定(未表示)です。お取引きご不安な方は直接受け渡し(東京都北区辺り)でも可能です。ご理解の程よろしくお願いいたします。m(_ _)m

ご質問等なければ、コメントなし即購入OK。

貴重なオーバーオールです。この価格でお取引きして頂ける方のみよろしくお願いします。

6/30(金)23:59まで

45000→38800

以降お値段は戻させて頂きます。

ゆうゆうメルカリ便の発送です。高額商品なのでコンビニ受け取りをお勧めいたします。

素材···コットン

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。2023年 春夏コレクション限定オンライン完売髙橋海人 さん 着用( King & Prince 13thシングル 「なにもの」着用) オーバーオールの出品です。新品未開封サイズ: メンズS平置き約股上67股下63ウエスト48.5(×2→約97cm)すそ周り22.5(×2→約45cm)もも周り38(×2→約76)ヒップ63(×2→126)素材 コットン100% 日本製品ファンミKing & Princeとうちあわせで着用予定でした。(友人が落選の為、こちら大切に着て貰える方へお譲りいたします。)お値下げ不可当方は身長163cm体型普通で裾を二つ折りして着用しています。海人くんも同じSサイズ着用です。160-175cm 普通体型ならSで大丈夫かと、個人的主観です。とにかく、とても可愛いです♡大きめゆったりで着てください♡購入者さまより好評いただきました♡【ご理解ください】店舗にご迷惑となりますので、商品の特定に繋がる全体の写真アップは致しかねます。ブランド名もメルカリ出品にあたり任意なので未設定(未表示)です。お取引きご不安な方は直接受け渡し(東京都北区辺り)でも可能です。ご理解の程よろしくお願いいたします。m(_ _)mご質問等なければ、コメントなし即購入OK。貴重なオーバーオールです。この価格でお取引きして頂ける方のみよろしくお願いします。6/30(金)23:59まで45000→38800以降お値段は戻させて頂きます。ゆうゆうメルカリ便の発送です。高額商品なのでコンビニ受け取りをお勧めいたします。素材···コットン季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

