blueSky

#strymon

#blueSky

ストライモンの人気の高品質リバーブペダルBlueSky Reverbブルースカイ リバーブ v1(第一世代)の中古品です。

写真のように傷がありますので新品同様をお求めの方は購入をお控えください。動作には問題ありませんので高品質なリバーブをお探しの方におすすめいたします。

個人的な見解にはなりますが、今まではマルチストンプのリバーブで充分と思っていましたが、一度使い始めるとやみつきになる芳醇なリバーブ感が得られます。

そのため手元に置いておくべきか悩むほどなので、今のところ値引きは考えておりません。

・付属品について

付属品は写真に写っているものが全てになります。

・返品及び返金について

返品や返金は受け付けておりませんので納得された上でご購入下さい。

・発送について

購入後(お支払い確認後)翌2~3日以内に発送致します。

・その他

購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

・梱包について

包装は再利用材を使用することもございますのでご了承下さい。

・配送について

配送はメルカリ便を利用します。配送トラブルなどがあっても保証できませんのでご了承下さい。

天候や年末年始期間などによって配送が遅れることもありますのでご了承下さい。

質問等いただきましたらできる限り対応させていただきます。都合によって返信が遅れることもありますが、何か疑問に思われるところはご必ず購入前にご質問下さい。

商品の情報 ブランド ストライモン 商品の状態 やや傷や汚れあり

