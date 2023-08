2021 Duotone UNITデュオトーン ユニット5.0 ウィングフォイル

国内正規代理店新品購入。使用回数10回程度。使用後は毎回水洗いをして保管していました。使用上での多少の傷、汚れはありますが使用回数が少ないのもありパネルにまだハリがあり綺麗だと思います。リペアありません。

定価 121800円

以下、公式ホームページより

ウィングの特徴。

ウェーブ/ダウンウインド/フリーライド

軽くてシンプル、市場で最も軽量な翼の 1 つで、装備や梱包が簡単で、使いやすいです。

シバー時の安定したドリフト

ウイングの力が必要ないときは、ウイングをオフにして波乗りしやすい。

強風下でも簡単かつ安定

強風の状況でも、このユニットはピークを吸収し、非常に安定しているた

め、とても楽しいです。

人間工学に基づいた形状のストラットにより操作性が向上

人間工学に基づいた形状のストラットにより、どんな状況でも翼全体を楽

に自然に操作できます。

最大限のグリップ力と快適性を実現するEVAカバーハンドル。

最高のグリップと快適さがパフォーマンスの鍵であり、水上で最も楽しいものであるため、ハンドルは滑らかで耐久性のある EVA で覆われていま

す。

しっかりとした生地と最適な直径を両立した剛性の高いリーディングエッジ

パフォーマンスの鍵は剛性の高いセットアップです。したがって、しっかりした生地と最適な直径の両方を備えた剛性の高いリーディングエッジ。

Wing

ウィング

Foil

フォイル サーフィン

Wingfoil

ウィングフォイル

Surf foil

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2021 Duotone UNITデュオトーン ユニット5.0 ウィングフォイル国内正規代理店新品購入。使用回数10回程度。使用後は毎回水洗いをして保管していました。使用上での多少の傷、汚れはありますが使用回数が少ないのもありパネルにまだハリがあり綺麗だと思います。リペアありません。定価 121800円 以下、公式ホームページよりウィングの特徴。ウェーブ/ダウンウインド/フリーライド軽くてシンプル、市場で最も軽量な翼の 1 つで、装備や梱包が簡単で、使いやすいです。シバー時の安定したドリフトウイングの力が必要ないときは、ウイングをオフにして波乗りしやすい。強風下でも簡単かつ安定強風の状況でも、このユニットはピークを吸収し、非常に安定しているため、とても楽しいです。人間工学に基づいた形状のストラットにより操作性が向上人間工学に基づいた形状のストラットにより、どんな状況でも翼全体を楽に自然に操作できます。最大限のグリップ力と快適性を実現するEVAカバーハンドル。最高のグリップと快適さがパフォーマンスの鍵であり、水上で最も楽しいものであるため、ハンドルは滑らかで耐久性のある EVA で覆われています。しっかりとした生地と最適な直径を両立した剛性の高いリーディングエッジパフォーマンスの鍵は剛性の高いセットアップです。したがって、しっかりした生地と最適な直径の両方を備えた剛性の高いリーディングエッジ。WingウィングFoilフォイル サーフィンWingfoilウィングフォイルSurf foil

