コットンツイルを使用した3Lサイズをイメージして製作したBDU JACKET。ワンウォッシュをかけ、着込んでいくとアタリもでて、風合いを楽しんでいただけるような素材感を採用しました。丈夫であることに加え、レイヤードもし易く、アウターとしても活躍してくれます。

BDU JACKETの4つポケット、袖の絞りタブ、エルボーパッチ等のデザインは踏襲しながらも、野暮ったさのないクリーンな雰囲気に仕上げました。 セットのパンツは、同じくアメリカ軍のGAS PROTECTIVE PANTSをイメージした、イージーパンツ。ウエストは100cmと大きいですが、絞ることで丸みのある独特なフォルムに。

商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

