◼Brand

STUSSY

■ Size notation

Msize

■ Actual size(㎝)

・着丈 74

・身幅 53

・肩幅 45

・袖丈 24

■ Color

青 ブルー

■ Meterial(素材)

コットン100%

■購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

■ Condition

あくまで『古着 』になりますが、比較的美品です。

ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。

【管理番号】NP

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

