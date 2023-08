ご覧頂きありがとうございます⑅◡̈*

【フォロー割】【おまとめ割】実施中♪

詳細は出品者プロフィールをご確認ください⭐︎

・‥…━━━☞・‥…━━━☞・‥…━━━☞

◆ブランド NAPATA MELLOE ナパータメロエ

◆アイテム ロングワンピース

◆素材 ポリエステル100%

◆お色 ブラック

日本製

シアーな生地、花柄やリボン遣いなど、とてもとても素敵なワンピースです(*^^*)

インナーにタンクトップやペチワンピなどを合わせお召し下さい。

ロベルタガンドルフィ や ポテチーノ や ピンクハウス お好きな方にもオススメです(*^^*)

特に目立ったダメージ、汚れなどは見られません。

◆サイズ 11

着丈約 116cm

肩幅約 38cm

身幅約 48cm

袖丈約 22cm

お家で洗える洗濯表記

※撮影小物は含まれません。

コンパクトに畳み発送となりますのでご了承下さい。

#アキアカネ

#ピンクハウス

#ロベルタカンドルフィ

BJ1046

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロベルタガンドルフィ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます⑅◡̈*【フォロー割】【おまとめ割】実施中♪詳細は出品者プロフィールをご確認ください⭐︎・‥…━━━☞・‥…━━━☞・‥…━━━☞◆ブランド NAPATA MELLOE ナパータメロエ◆アイテム ロングワンピース◆素材 ポリエステル100%◆お色 ブラック日本製シアーな生地、花柄やリボン遣いなど、とてもとても素敵なワンピースです(*^^*)インナーにタンクトップやペチワンピなどを合わせお召し下さい。ロベルタガンドルフィ や ポテチーノ や ピンクハウス お好きな方にもオススメです(*^^*)特に目立ったダメージ、汚れなどは見られません。◆サイズ 11着丈約 116cm肩幅約 38cm身幅約 48cm袖丈約 22cmお家で洗える洗濯表記※撮影小物は含まれません。コンパクトに畳み発送となりますのでご了承下さい。#アキアカネ#ピンクハウス#ロベルタカンドルフィBJ1046

