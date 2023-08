STUSSY TRIBE EXCLUSIVE

STUSSY G1950 Gallery1950 welcome ラグマット新品

Gallery1950

高品質!高密度、立体柄 ! 本場イラン産 絨毯!70×120cm-22001

G1950

PAPPELINA パペリナ キッチンマット 北欧ラグ

MADE IN JAPAN

rose様専用 イラン ペルシャ絨毯 キリム ギャッペ シラーズ産 ウール

WELCOME

STUSSY G1950 Gallery1950 welcome ラグマット新品

ラグマット

高品質!高密度、立体柄 ! 本場イラン産 絨毯!70×120cm-22001

玄関マット

PAPPELINA パペリナ キッチンマット 北欧ラグ

size:60cmx80cm

rose様専用 イラン ペルシャ絨毯 キリム ギャッペ シラーズ産 ウール

colour:Black/White

STUSSY G1950 Gallery1950 welcome ラグマット新品



高品質!高密度、立体柄 ! 本場イラン産 絨毯!70×120cm-22001

テンダーを集めて貰えた非売品のラグマットです。

PAPPELINA パペリナ キッチンマット 北欧ラグ

丸めた状態で発送いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

STUSSY TRIBE EXCLUSIVE Gallery1950G1950MADE IN JAPANWELCOMEラグマット玄関マットsize:60cmx80cmcolour:Black/Whiteテンダーを集めて貰えた非売品のラグマットです。丸めた状態で発送いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

rose様専用 イラン ペルシャ絨毯 キリム ギャッペ シラーズ産 ウールSTUSSY G1950 Gallery1950 welcome ラグマット新品高品質!高密度、立体柄 ! 本場イラン産 絨毯!70×120cm-22001PAPPELINA パペリナ キッチンマット 北欧ラグ