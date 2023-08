メンズ Burton [ak] サイクリック GORE-TEX 2L パンツ

メリット満載の[ak]。年に100日以上ライディングするならGORE-TEXはマストアイテムです。

誰だって、GORE-TEX®以上のものはないことを知っています。メンズ Burton [ak] 2L GORE-TEX サイクリック パンツは最高峰の素材とバックカントリーに必要なフィット&機能を実現。誰もが満足できる仕上がりになっています。GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™の防水性と激しいライディングを想定した軽さや立体裁断などのおかげで、真冬から春の終わりまで、どんな嵐にも耐える多用途なアイテムとなっています。しかも、ライフタイムワランティ対象とは驚きです。

ブラック サイズM

メンズ Burton [ak] サイクリック GORE-TEX 2L パンツ M

新品購入から2シーズン

10回ほどの使用です。

雪のふらない関西のユーザーです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バートン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

