お品物に興味をもっていただき、ありがとうございます。プロフィールをご覧だ後、ご購入お願い致します。

SNIDEL15周年を記念したアニバーサリーコレクション

15周年記念 限定モデル CASIO「SNIDEL」「BABY-G」腕時計美品

【Design/Styling】

洗練された大人からアクティブなティーンまで、世の中の多くの女性たちを魅了する「BABY-G」との初のコラボレーションが実現。

人気モデルである“GA-110”を「SNIDEL」らしい女性らしく気品漂うデザインに落とし込みました。

ピンクベージュのボディにライムカラーの差し色が、トレンド感をプラスします。

中央文字盤には「SNIDEL」「BABY-G」のWネームを施し、裏面にはSNIDEL15周年に感謝の気持ちを込めてオリジナルロゴを刻印。

これからも一緒に時を刻んでいけるよう思いを込めたコレクションです。

文字盤(横)

約3.0cm

文字盤(縦)

約3.0cm

手首周り(最小)

約15.0cm

手首周り(最大)

約20.5cm

現在稼動中です。動作確認済みです。未使用品に近いので、とても綺麗な状態です。ご検討ください。よろしくお願い致します!

USED品の為、傷、汚れ、などの見落とし、説明不足などがある場合がございます。

素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが少し違いがあることがありますがご理解ください。

中古品となりますので完璧を求める方や神経質な方はご購入お控えください

ご理解いただける方のみご購入検討お願いいたします。

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

