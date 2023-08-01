新品 新品未開封　マイケルコース　メンズ　ストラップ付ポーチ　クラッチバッグ その他

マイケルコースのストラップ付き

長渕グッズ ショルダーバッグ カードケース ポーチ

クラッチバッグです。

未使用 12fw Lounge Lizard レザークラッチバッグ 黒



ルイヴィトン エピ ポシェット セリエ ドラゴンヌ クラッチバック M52612

色違いで2つ購入したものの、

未使用✨バーバリー クラッチバッグ セカンドバッグ サフィアーノレザー保存箱付き

こちらは未開封のまま自宅保管していました。

クラッチバッグ セカンドバッグ M&K

※3、4枚目は参考に同カラーのストラップなしの

CHUMS ストレージボックス、ダルトン アルミコンテナ等

ものを載せています。

値段交渉可能❗️ 超美品 ルイヴィトン クラッチバック セカンドバック



RED MOON バイカーズバッグ

ナイロン素材で軽く

クロコダイル amiet セカンドバッグ ハンドバッグ ブラック

ストラップが付いているので便利です。

ドルチェアンドガッバーナ 花柄 クラッチバッグ ポシェット フラワー



ルイヴィトン セカンドバッグ タイガ

素材:ナイロン

美品ベルルッティ クラッチバック

カラー:スチールグレイ

マンウィズ×マンハッタンポーテージ メッセンジャーバック

サイズ:29×19 マチなし

alexander mcqueen/アレキサンダーマックイーン ★バッグ

内側 ファスナーポケット1つ、ポケット2つ

パイソンbag



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あくまで個人保管であることを

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ご理解の程よろしくお願い致します。

サンローランパリ クラッチバッグ サック ド ジュール タブレットケース

カラー···グレー

サルヴァトーレフェラガモ クラッチバッグ

柄・デザイン···無地

新品 コーチ セカンドバッグ 2522 QB/BK レザー 701 黒

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

マイケルコースのストラップ付きクラッチバッグです。色違いで2つ購入したものの、こちらは未開封のまま自宅保管していました。※3、4枚目は参考に同カラーのストラップなしのものを載せています。ナイロン素材で軽くストラップが付いているので便利です。素材:ナイロンカラー:スチールグレイサイズ:29×19 マチなし内側 ファスナーポケット1つ、ポケット2つあくまで個人保管であることをご理解の程よろしくお願い致します。カラー···グレー柄・デザイン···無地素材···ナイロン

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

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