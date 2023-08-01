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新品 新品未開封　マイケルコース　メンズ　ストラップ付ポーチ　クラッチバッグ その他

商品の説明

マイケルコースのストラップ付き
長渕グッズ　ショルダーバッグ　カードケース　ポーチ
クラッチバッグです。
未使用 12fw Lounge Lizard レザークラッチバッグ 黒

ルイヴィトン エピ ポシェット セリエ ドラゴンヌ クラッチバック M52612
色違いで2つ購入したものの、
未使用✨バーバリー クラッチバッグ セカンドバッグ サフィアーノレザー保存箱付き
こちらは未開封のまま自宅保管していました。
クラッチバッグ　セカンドバッグ　M&K
※3、4枚目は参考に同カラーのストラップなしの
CHUMS　ストレージボックス、ダルトン　アルミコンテナ等
ものを載せています。
値段交渉可能❗️ 超美品　ルイヴィトン　クラッチバック　セカンドバック

RED MOON バイカーズバッグ
ナイロン素材で軽く
クロコダイル　amiet　セカンドバッグ　ハンドバッグ　ブラック
ストラップが付いているので便利です。
ドルチェアンドガッバーナ 花柄 クラッチバッグ ポシェット フラワー

ルイヴィトン セカンドバッグ タイガ
素材:ナイロン
美品ベルルッティ クラッチバック
カラー:スチールグレイ
マンウィズ×マンハッタンポーテージ メッセンジャーバック
サイズ:29×19 マチなし
alexander mcqueen/アレキサンダーマックイーン 　★バッグ
内側　ファスナーポケット1つ、ポケット2つ
パイソンbag

クロコダイル メンズ セカンドバッグ エキゾチックレザー 鍵付き 最上級品 本革
あくまで個人保管であることを
バーバリーブラックレーベル クラッチバッグ 大容量 ブラック×ブルー
ご理解の程よろしくお願い致します。
サンローランパリ クラッチバッグ サック ド ジュール タブレットケース
カラー···グレー
サルヴァトーレフェラガモ クラッチバッグ
柄・デザイン···無地
新品 コーチ セカンドバッグ 2522 QB/BK レザー 701 黒
素材···ナイロン

【Maison Margiela】HANGING PHONE POUCH

商品の情報

ブランドマイケルコース
商品の状態新品、未使用

【美品・剥がれなし✨】ルイヴィトン　ポシェットオム　エピ　クラッチ　M52522

値引き中★グッチ 財布 ダブルファスナー シグネチャー 449246

【美品】バーバリー　レザー　クラッチバッグ　セカンドバッグ　鍵付き　ブラック
マイケルコースのストラップ付きクラッチバッグです。色違いで2つ購入したものの、こちらは未開封のまま自宅保管していました。※3、4枚目は参考に同カラーのストラップなしのものを載せています。ナイロン素材で軽くストラップが付いているので便利です。素材:ナイロンカラー:スチールグレイサイズ:29×19 マチなし内側　ファスナーポケット1つ、ポケット2つあくまで個人保管であることをご理解の程よろしくお願い致します。カラー···グレー柄・デザイン···無地素材···ナイロン

商品の情報

ブランドマイケルコース
商品の状態新品、未使用

新品 新品未開封　マイケルコース　メンズ　ストラップ付ポーチ　クラッチバッグ その他

14分钟前

新品 新品未開封　マイケルコース　メンズ　ストラップ付ポーチ　クラッチバッグ その他

¥12,900 ¥10,965

(税込) 送料込み
11
11
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ff8e8

 1556

本人確認済
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コメント (11)

ff8e8
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新品未開封　マイケルコース　メンズ　ストラップ付　ポーチ　クラッチバッグ

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新品未開封 マイケルコース メンズ ストラップ付ポーチ クラッチバッグ

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