最高級 SCARPA スピン ウルトラ #42 ランニング

即購入OK!

○モデル:SCARPA Spin Ultra

Coros Pace2 ネイビー シリコンストラップ

スカルパ スピン ウルトラ

○サイズ:EURO42 (27cm前後)

※サイズ換算表をご確認下さい

○カラー:アシッドライム/ブラック

○定価 :17,600円(税込)

3枚目以降の写真が現物です。

箱なし、簡易包装での発送です。

商品説明

100マイルなどのロングレースやハードなトレーニングを想定したトレランシューズ。6mmドロップながら厚めのクッションで足の疲労を軽減。スピンRSよりも厚めのTPUケージアッパーを採用し、耐久性に優れます。ヘビーデューティーな見た目ながら、重量は抑えられています。

重量 270g(#42、1/2ペア)

#トレラン

#トレランシューズ

#トレイルランニング

#スカルパ

#SCARPA

#スポルティバ

#ノースフェイス

#サロモン

#ナイキ

#ニューバランス

#イノヴェイト

#on

#モンベル

商品の情報 ブランド スカルパ 商品の状態 新品、未使用

即購入OK!○モデル:SCARPA Spin Ultra スカルパ スピン ウルトラ○サイズ:EURO42 (27cm前後) ※サイズ換算表をご確認下さい○カラー:アシッドライム/ブラック○定価 :17,600円(税込)3枚目以降の写真が現物です。箱なし、簡易包装での発送です。商品説明100マイルなどのロングレースやハードなトレーニングを想定したトレランシューズ。6mmドロップながら厚めのクッションで足の疲労を軽減。スピンRSよりも厚めのTPUケージアッパーを採用し、耐久性に優れます。ヘビーデューティーな見た目ながら、重量は抑えられています。重量 270g(#42、1/2ペア)#トレラン#トレランシューズ#トレイルランニング#スカルパ#SCARPA#スポルティバ#ノースフェイス#サロモン#ナイキ#ニューバランス#イノヴェイト#on#モンベル

