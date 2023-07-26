2022年春の スイスミリタリー 新品タグ付き 腕時計 ml-133 レディース SSブラック 腕時計(アナログ)

こちら、大人気SWISS MILITALY レディース腕時計です。

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【新品】CITIZEN/シチズン/エコドライブ/シルバー/腕時計/レディース

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南アフリカ産本物ダイアモンドと スイス製ムーブメント使用のハイクオリティーモデル



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風防素材 ：ミネラルガラス

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ケース バンド 素材：ステンレススチール

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ケース サイズ ：34×27㎜ 厚み9㎜

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バンドカラー ：ブラック

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バント腕回り ：18㎝

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文字盤カラー ：ブラック

【新品未使用】ヴィヴィアンウエストウッド VV163BGPK ピンクレザー

ムーブメント ：クォーツ

シチズン クロスシー

重さ ：65g

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仕様 ：10気圧防水

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付属品 ：取扱説明書 保証書

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こちら、大人気SWISS MILITALY レディース腕時計です。他の商品も出品しています。 ↓ ↓ ↓ ↓＃こっしーアパレル＃こっしー_腕時計ブランドマークのスイス国旗には「自由と独立」、そして「質とデザインへのゆるぎないこだわり」の意味がこめられています。その名に恥じない高い機能性とデザインは、ビジネスからカジュアルまで、あらゆるシーンにマッチします。スイスミリタリーは、時計大国であるスイスはもちろん、世界各国で高い評価を得ています。年間生産本数はなんと150万本以上!輸出国は日本、ドイツ、イタリア、スペインなど、40ヶ国にも及んでいます。プレゼントやギフトにもおすすめです。風防素材 ：ミネラルガラスケース バンド 素材：ステンレススチールケース サイズ ：34×27㎜ 厚み9㎜バンドカラー ：ブラックバント腕回り ：18㎝文字盤カラー ：ブラックムーブメント ：クォーツ重さ ：65g仕様 ：10気圧防水 デイトカレンダー付属品 ：取扱説明書 保証書☆ 2023.03 購入品定価 ￥27.000＃腕時計＃ウォッチ＃スイスミリタリー＃クオーツ＃丸型＃カレンダー付き＃3針＃黒文字盤＃ステンレスバンド＃ブラックSS＃レディース

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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