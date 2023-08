fill the bill フィルザビル

とても暖かいです

《 Product Details 》 ・スタンドカラーのキルティングジャケット ・表は DAIICHI ORIMONOのDICROSdewリップストップ、裏側にオリジナルのサーマル素材をキルトし、表裏柔らかい素材なのでウエストを絞っても違和感のないシワで、キルティングでありがちなハリ感を極力抑えた アイテム

《 Fabric 》 表地 POLYESTER 100% 裏地 COTTON 100% 中綿 POLYESTER 100%

《SIZE》 1:着丈74cm /バスト140.5cm /裄丈89cm 2:着丈76.5cm/バスト144.5cm/裄丈91.5cm (実際の商品と比べ多少誤差が生じる場合がございます。予めご了承お願い致します。)

迷いがあるので出品を取り下げるかもしれません

家庭内にペット、喫煙者、子供はおりません

メルカリ便でなるべく早めに発送致します

studious BEAMS ビームス

fill the bill フィルザビル2022AW 今季の中綿キルティングアウター30日間ほど、各日1~2時間程度着用しました大変美品ですカラー ブラック 黒サイズ 1ユニセックスでお使いいただけます購入時のタグあります最近キルティングは各ブランドから沢山出ていますが、人と被りたくない方におすすめですとても暖かいです《 Product Details 》 ・スタンドカラーのキルティングジャケット ・表は DAIICHI ORIMONOのDICROSdewリップストップ、裏側にオリジナルのサーマル素材をキルトし、表裏柔らかい素材なのでウエストを絞っても違和感のないシワで、キルティングでありがちなハリ感を極力抑えた アイテム《 Fabric 》 表地 POLYESTER 100% 裏地 COTTON 100% 中綿 POLYESTER 100% 《SIZE》 1:着丈74cm /バスト140.5cm /裄丈89cm 2:着丈76.5cm/バスト144.5cm/裄丈91.5cm (実際の商品と比べ多少誤差が生じる場合がございます。予めご了承お願い致します。)迷いがあるので出品を取り下げるかもしれません家庭内にペット、喫煙者、子供はおりませんメルカリ便でなるべく早めに発送致しますstudious BEAMS ビームス beauty&youth united arrowssteven alan 6 roku ロク ASTRAETjournal standard URBUN RESEARCHnano universe Edition TOMORROWLANDMACPHEE IENA ESTNATION plageDeuxieme Classe ドゥーズィエムクラスAP STUDIO アパルトモン CLANE クラネaeta アエタ enfold エンフォルド HYKE ハイク SHINZONE シンゾーンベイクルーズ 1LDK DEPT EDIFICEMHL YAECA アダムエロペSTUNNING LURE スタニングルアー等お好きな方におすすめです

