輝く高品質な [日本未発売モデル] VANS ANAHEIM HALF CAB 33 DX スニーカー

・こちらの商品は購入してから試着程度に室内で1度履いてみた物になります。

・素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。

・光の関係で添付写真と色が異なる場合があります。

・即購入可

・上記ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。

カラー···淡めの水色

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···スウェード

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ベンダー

VANS ANAHEIM FACTORY COLLECTION

UA HALF CAB 33 DX / CROC & HIGH RISE

[日本未発売モデル]

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

