●ブランド

●サイズ

サイズ(38)

肩幅 約38cm

身幅 約45cm

袖丈 約34cm

着丈 約109cm

ウエスト幅 約40cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

●カラー

ネイビー 紺

マルチカラー

レッド 赤

ブルー 青

イエロー 黄色

バイオレット 紫

オレンジ 橙色

グリーン 緑

ブラック 黒

●アイテム

ワンピース

ノーカラー 半袖

ミモレ丈 ロング 膝下 ひざ下

花柄 総柄

Aライン タイト

Mサイズ

綿 100%

ヴィンテージ

コラボ

●状態

S【新品同様レベル】

*下記基準でランクを決めております。

SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品

S【新品同様レベル】:使用感がほぼなく、新品並みの商品

A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品

B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品

C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

●購入先

ブランドリユース店

リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ブランドオークション

大手ECサイト

その他ネット購入の不要品など

●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

14300029

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 未使用に近い

