□商品説明■

00sのHOMEOLIVEのパンツスーツです。Y2Kのセレブセットアップ!フレアパンツで豪華ゴールドチェーン付き。ピンクパープルの様な少し光沢のある生地感、大きめなラペルも良いオールド ビンテージなお品となります。

参考定価¥130,000-

■商品状態□ 【A】

【S】新品未使用品/デッドストック品

【A】多少の使用感ある美品

【B】傷汚れ等があるが良品

【C】着用できますがダメージが酷い雰囲気あるビンテージの状態

【S】以外基本古着になる為、着用感がございます。神経質な方はお控え下さい。

□サイズ■42 L

ジャケット

肩幅:約40.5cm

身幅:約48cm

袖丈:約46.5cm

着丈:約66cm

パンツ

ウエスト:約35cm

ヒップ:約47cm

もも幅:約27cm

股上:約24.5cm

股下:約73cm

裾幅:約24cm

(多少の誤差はあります)

□素材■ コットン89% PL11%

イタリア製

メンズ レディース モード FENDI KENZO LOUISVUITTON Saint Laurent CHANEL balenciaga GUCCI CELINE Burberry HERMES BVLGARI DIOR D&G ヒステリックグラマー ドルチェ&ガッバーナ や

古着 ヴィンテージ 奇抜 派手 個性的 コラボ 地雷系 mcm リュック かわいい ピンク ポップ キャバ ドレス クラブ 衣装 バービー Barbie パリス ヒルトン キムガータシア y2kオリヴィア ロドリゴ 平成ポップ パーティー 等をお好きな方へ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

