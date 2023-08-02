流行に GR1 GORUCK 21L 500D MULTICAM TROPICAL リュック/バックパック

GORUCK GR1 21L TROPICAL MULTICAM 500D

BRIEFING ブリーフィング CLOUD MONOLITH PACK 新品

Made in the USA.

【未使用品】Haglöfs バックパックL.I.M Series25人気カラー



【スマホトレー付】A4サイズ 14.0インチPC収納可No.67822

3回ぐらいタウンユースで使った事があります。

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状態は新品とほぼ同じです。

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綺麗に保管しております。

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宜しくお願い致します。

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#マルチカム

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

GORUCK GR1 21L TROPICAL MULTICAM 500DMade in the USA.3回ぐらいタウンユースで使った事があります。状態は新品とほぼ同じです。綺麗に保管しております。宜しくお願い致します。#マルチカム

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