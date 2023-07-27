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100％品質 mm6 ジャパニーズバッグ　ミディアム トートバッグ

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MM6 エムエム6
ミヤケイッセイTAMASHA
Maison Margiela メゾンマルジェラ
エルベシャプリエ　1024N 黒　ノワール　美品　トートバック
ジャパニーズ ナイロン　トートバッグ
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ブラック
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サイズ　UNI (ミディアム)
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ブランドエムエム6メゾンマルジェラ
商品の状態未使用に近い

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MM6 エムエム6 Maison Margiela メゾンマルジェラ ジャパニーズ ナイロン　トートバッグブラックサイズ　UNI (ミディアム)S54WD0039 PR992 T8013日本の折り紙から着想を得たアイコンシリーズ「ジャパニーズ」のトートバッグ。軽くて柔らかい生地と持ちやすいワンハンドル、肩に掛けてもフィットするフラットなシルエットが特徴。mm6のジャパニーズバック、ミディアムサイズです。買って2回しか使用しておらずすごく綺麗です。断捨離の為、出品しております！カラー···ブラック柄・デザイン···無地、メッシュバッグサイズ···A4サイズ収納可

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100％品質 mm6 ジャパニーズバッグ　ミディアム トートバッグ

57分钟前

100％品質 mm6 ジャパニーズバッグ　ミディアム トートバッグ

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MM6 Maison Margiela ジャパニーズバッグ ミディアム | www.rayblaze.com

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