100％品質 mm6 ジャパニーズバッグ　ミディアム トートバッグ

MM6 エムエム6
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Maison Margiela メゾンマルジェラ
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日本の折り紙から着想を得たアイコンシリーズ「ジャパニーズ」のトートバッグ。軽くて柔らかい生地と持ちやすいワンハンドル、肩に掛けてもフィットするフラットなシルエットが特徴。
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mm6のジャパニーズバック、ミディアムサイズです。
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買って2回しか使用しておらずすごく綺麗です。
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断捨離の為、出品しております！
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商品の情報
|ブランド
|エムエム6メゾンマルジェラ
|商品の状態
|未使用に近い
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MM6 エムエム6 Maison Margiela メゾンマルジェラ ジャパニーズ ナイロン トートバッグブラックサイズ UNI (ミディアム)S54WD0039 PR992 T8013日本の折り紙から着想を得たアイコンシリーズ「ジャパニーズ」のトートバッグ。軽くて柔らかい生地と持ちやすいワンハンドル、肩に掛けてもフィットするフラットなシルエットが特徴。mm6のジャパニーズバック、ミディアムサイズです。買って2回しか使用しておらずすごく綺麗です。断捨離の為、出品しております！カラー···ブラック柄・デザイン···無地、メッシュバッグサイズ···A4サイズ収納可
商品の情報
|ブランド
|エムエム6メゾンマルジェラ
|商品の状態
|未使用に近い