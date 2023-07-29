注目ショップ・ブランドのギフト 【超人気デザイン】Stussy オールドステューシー 両面プリントTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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●カラー

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明90年代 紺タグ 赤青バータグ 貴重なUSA製人気のオールドステューシーのTシャツ袖裾シングルステッチ両面に入る同じデザインの変形Sロゴが特徴的●表記サイズL●実寸サイズ（cm）肩幅：約48身幅：約50着丈：約69.5袖丈：約22☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください●カラーネイビー 紺色●コンディション目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー #BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ #BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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