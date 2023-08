STUDIO NICHOLSON (スタジオニコルソン)

2022年秋冬の商品です。

サイズ S

色 DARK STONE

定価 110,000円(税込み)

状態 新品未使用

PETボトルを再利用したThermore社のエコダウンを採用。表地にはイタリアのOLMETEX社の撥水素材を使用。

質問などお気軽にお待ちしております(^^)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スタジオニコルソン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スタジオニコルソン 商品の状態 新品、未使用

