【信頼】 ノースフェイス★ビッグショット★バッグパック リュック/バックパック

在庫2点入荷‼️

在庫2点入荷‼️THE NORTH FACE 新品タグ付きホワイトレーベル【ブランド】THE NORTH FACE WHITE LABELノースフェイス ホワイトレーベルThe North Face White Label韓国ノースフェイス限定(韓国限定品なのでタグは韓国のものになります。)【商品説明】世界的に大人気なアウトドアブランド【THE NORTH FACE】韓国限定ラインWHITE LABEL(ホワイトレーベル)より、BIG SHOTNM2DK55A (BLACK) のご紹介です!!オリジナルビッグショットモデル。収納空間が広いデイパックです。優れた着用感、フィット感。チャックポケット・サイドポケットがあり大容量!【サイズ】56 x 33 x 18 (cm)【容量】30L 【カラー】ブラック【素材】ナイロン・ポリエステル⚠️他サイトでも販売させて頂いております関係で在庫切れとなる可能性がございます。ご購入前にコメント頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。リュック バッグパック ザ・ノースフェイス

