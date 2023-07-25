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一番の rofmia 希少　ロフミア カテドラル サコッシュ 別注 CATHEDRAL ショルダーバッグ

商品の説明

希少なカテドラル別注のロフミアのHORSEHIDEサコッシュ（ショルダーバッグ）　ブラック
もきゅまるく様専用。M45885 モノグラム ミラー ソフトトランク 完売品！
おおよそ18cm×25cmと、トレンドの小ぶりなサイズで、多数のポケットや仕切りがスマホや財布を入れるのに最適
メゾンマルジェラ スマホポシェット
表面にしなやかなホースレザーを使用し、全体的にはDCF（ダイニーマ・コンポジット・ファブリック）を使用。強靭、超軽量、完全防水のDCFは、高機能素材にも関わらず、使うほどに和紙のように経年変化します。
ポーターショルダーバック2way
ホースレザーとDCFを組み合わせた別注品は、今後手に入れる事が難しい逸品です
⭐️美品⭐️ルイヴィトン バッグ ダミエ アンフィニ ディストリクト

ルイヴィトン　トランク・メッセンジャーPM
1枚目の写真は、ショップからお借りしてます
【未使用】Graphpaperサコッシュ

美品　ポーター　ウィズ　WITH　レザー　ショルダー　バッグ　仕事　タンカー
deepti （デイプティ）　GUIDI（グイディ）　incarnation（インカネーション）　IERIB（イエリブ）　iolom（イオロム）　devoa（デヴォア）　tagliovivo（タリオヴィヴォ）　ma+（エムエークロス）　C DIEM（カルペディエム）　BACKLASH（バックラッシュ）　Paul Harnden（ポールハーデン）　MARC MARMEL（マークマーメル）　cornelian taurus （コーネリアンタウラス）　werkstatt munchen（ワークスタットミュンヘン）　esde（エスデ）　Paul Harnden　aleksandr　ARCHIVIO　wildswans（ワイルドスワンズ）　コードバン　ボディバッグ

激レア　JAL レザーショルダーバッグ　CAバッグ　キャビンアテンダントバッグ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

コーンポタージュ様専用

本日限定‼︎ MARNI ストライプミニショルダーバッグ 新品

◆新品◆COACHバッグ C4149 カメラバッグ ショルダーバッグ 斜めかけ
希少なカテドラル別注のロフミアのHORSEHIDEサコッシュ（ショルダーバッグ）　ブラックおおよそ18cm×25cmと、トレンドの小ぶりなサイズで、多数のポケットや仕切りがスマホや財布を入れるのに最適表面にしなやかなホースレザーを使用し、全体的にはDCF（ダイニーマ・コンポジット・ファブリック）を使用。強靭、超軽量、完全防水のDCFは、高機能素材にも関わらず、使うほどに和紙のように経年変化します。ホースレザーとDCFを組み合わせた別注品は、今後手に入れる事が難しい逸品です1枚目の写真は、ショップからお借りしてますdeepti （デイプティ）　GUIDI（グイディ）　incarnation（インカネーション）　IERIB（イエリブ）　iolom（イオロム）　devoa（デヴォア）　tagliovivo（タリオヴィヴォ）　ma+（エムエークロス）　C DIEM（カルペディエム）　BACKLASH（バックラッシュ）　Paul Harnden（ポールハーデン）　MARC MARMEL（マークマーメル）　cornelian taurus （コーネリアンタウラス）　werkstatt munchen（ワークスタットミュンヘン）　esde（エスデ）　Paul Harnden　aleksandr　ARCHIVIO　wildswans（ワイルドスワンズ）　コードバン　ボディバッグ

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一番の rofmia 希少　ロフミア カテドラル サコッシュ 別注 CATHEDRAL ショルダーバッグ

51分钟前

一番の rofmia 希少　ロフミア カテドラル サコッシュ 別注 CATHEDRAL ショルダーバッグ

¥24,400 ¥13,664

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激安通販販売 rofmia Shoulder Bag V2 別注 美品 tdh-latinoamerica.de

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