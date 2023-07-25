一番の rofmia 希少　ロフミア カテドラル サコッシュ 別注 CATHEDRAL ショルダーバッグ

希少なカテドラル別注のロフミアのHORSEHIDEサコッシュ（ショルダーバッグ） ブラック

もきゅまるく様専用。M45885 モノグラム ミラー ソフトトランク 完売品！

おおよそ18cm×25cmと、トレンドの小ぶりなサイズで、多数のポケットや仕切りがスマホや財布を入れるのに最適

メゾンマルジェラ スマホポシェット

表面にしなやかなホースレザーを使用し、全体的にはDCF（ダイニーマ・コンポジット・ファブリック）を使用。強靭、超軽量、完全防水のDCFは、高機能素材にも関わらず、使うほどに和紙のように経年変化します。

ポーターショルダーバック2way

ホースレザーとDCFを組み合わせた別注品は、今後手に入れる事が難しい逸品です

⭐️美品⭐️ルイヴィトン バッグ ダミエ アンフィニ ディストリクト



ルイヴィトン トランク・メッセンジャーPM

1枚目の写真は、ショップからお借りしてます

【未使用】Graphpaperサコッシュ



美品 ポーター ウィズ WITH レザー ショルダー バッグ 仕事 タンカー

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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