男女兼用 【セール】Y903☆Godox V860IIIC フラッシュキャノン用【新品】 その他

●商品名

Godox ゴドックス V860IIIC カメラフラッシュ

●コンディション

新品・未使用品、国内正規品です。

※撮影のため開封のみしております。

●内容品

V860iiiC ストロボ*1

バッテリーVB26A*1

充電器*1

USBケーブル*1

ミニスタンド*1

プロテクションケース*1

USBバッテリーチャージャー*1

日本語説明書

●保証について

初期不良のみ1か月以内でしたら当方が保証します。

●確認事項

・すみませんが売り切り価格となります。

※価格は適宜見直します。

・お値段交渉のコメントはお控えください。

#ストロボ #GODOX #ゴトックス #V860IIIC #キャノン #照明 #撮影

他にも商品を多数出品しております。ぜひ一度ご覧ください。

▶▶▶ #エアコンぶんぶん出品リスト ◀◀◀

商品の情報 ブランド ゴドックス 商品の状態 新品、未使用

