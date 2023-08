2023年1月にクロサワ楽器にて新品で購入しました。

新品販売価格: ¥167,200 (2023年6月時点)

フレットは9割以上残っていると思います。保証書(1年間)と六角スパナ、ギグバッグ(未使用同然)が付属します。(※スタンドは付属しません。)

素人目ですが、ネックの状態は良好と思います。8枚目の画像は12フレットの弦高です。

本品はコイルタップ搭載モデルです。

フィルムは全て剥がしています。

全体的に目立つ傷等無く綺麗な状態ですが、素人の確認のため細かな傷の見落としの可能性があります。

注意事項

◯佐川急便の飛脚ラージサイズ宅急便での着払い発送です。(200サイズ想定)

◯本体を保護しギグバッグに入れた状態から段ボールに梱包して発送します。弦は緩めた状態でお送りしますが、あくまで弦はご用意いただく前提でお願いいたします。

◯美品ですがあくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

◯値下げ交渉、写真の追加、配送方法の変更は受け付けません。ご了承ください。

●商品説明

Tokai × クロサワのコラボレーションモデル。 当社所有の「バースト」(ヴィンテージのレスポール)を東海楽器恩地工場に持ち込んで採寸し、 大きく仕様を変更しながらも価格を抑えたこだわりのモデルです。

●スペック

BODY : Flame Maple+Maple Top / Light Weight Mahogany Two Pieces Back

NECK : Mahogany One Piece Set-Neck

Head Angle 18°

FINGERBOARD : Selected Rosewood

RADIUS : 300R

FRETS : 22F ♯213

SCALE : 625/312.5mm

BRIDGE : LS-VB Bridge

LS-VT Tailpiece

NUT(width) : Bone(43.0mm)

INLAY : Dish

PICKUPS : PAF-Vintage MK2S×2

CONTROLS : 2V(Pull/Coilsplit).,2T., 3way Toggle SW (Coilsplit)

JACKS : Switchcraft

#Tokai

#レスポール

#LesPaul

#LoveRock

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

