受注会オーダー品

1回着用の美品になります

とっても素敵なブラウスなのでお探しの方に

卒業式や入学式、結婚式にもピッタリです

38サイズ

【color】

ブラック

【comment】

ふわふわなホイップをまとった様なショート丈フェミニンブラウス。繊細な加工を施しています。

シルキーな光沢感、高密度で見た目以上の軽さがあり、シルエットをKEEPしてくれるハリ感のある

上品な素材を使用しています。顔回りはすっきりとしたノーカラー、ゆとりを持たせた

肩のラインと丸み、裾に向かってボリュームある女性らしいフォルムでニュアンス感のある表情に。

セットアップでシルキードレスパンツ(SC22-23005 SP)をセレモニーとしてもお召し頂けます。

*ホイップ刺繍の軽快さを表現する為にあえて断ち切り仕様の加工に。

生地糸が出てきたら引っ張らずハサミ等でカットしてください。

【material】

伸縮性:なし

光沢感:あり

透け感:なし

生地の厚さ:普通

裏地:身頃のみあり

【quality】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

■ドライクリーニング

※家庭洗濯はできません

【size】

38

着丈(センターバック~後裾) 52cm

着丈(ネックポイント~前裾) 56.4cm

身幅 53cm

肩幅 57.8cm

袖丈 34.5cm

袖幅 22cm

袖口幅 22.5cm

■made in japan

カラー···ブラック

袖丈···七分袖

#卒業式

#卒園式

#入学式

#入園式

#結婚式

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

受注会オーダー品1回着用の美品になりますとっても素敵なブラウスなのでお探しの方に卒業式や入学式、結婚式にもピッタリです38サイズ【color】ブラック【comment】ふわふわなホイップをまとった様なショート丈フェミニンブラウス。繊細な加工を施しています。シルキーな光沢感、高密度で見た目以上の軽さがあり、シルエットをKEEPしてくれるハリ感のある上品な素材を使用しています。顔回りはすっきりとしたノーカラー、ゆとりを持たせた肩のラインと丸み、裾に向かってボリュームある女性らしいフォルムでニュアンス感のある表情に。セットアップでシルキードレスパンツ(SC22-23005 SP)をセレモニーとしてもお召し頂けます。*ホイップ刺繍の軽快さを表現する為にあえて断ち切り仕様の加工に。生地糸が出てきたら引っ張らずハサミ等でカットしてください。【material】伸縮性:なし光沢感:あり透け感:なし生地の厚さ:普通裏地:身頃のみあり【quality】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%■ドライクリーニング※家庭洗濯はできません【size】38着丈(センターバック~後裾) 52cm着丈(ネックポイント~前裾) 56.4cm身幅 53cm肩幅 57.8cm袖丈 34.5cm袖幅 22cm袖口幅 22.5cm■made in japanカラー···ブラック袖丈···七分袖#卒業式#卒園式#入学式#入園式#結婚式

