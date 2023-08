数ある商品の中からこちらの商品を

【サイズ2】FUMITO GANRYU 定番サルエルデニム

ご覧頂きありがとうございます。

☑️商品説明

アナクロノーム ビンテージ加工デニムパンツになります。

1890年代のリーバイスデニムを彷彿とさせる片側ポケット・シンチバックに、当時無かったベルトループを組み合わせるというアナクロノーム ならではのオリジナルティー溢れる一本です。

コインポケットは耳付きの簡易ポケットで、ボタンフライには月桂樹ボタンを採用しており、ビンテージの錆を再現した加工がたまらなくカッコいいです。

一部シミの様な汚れがありますが、着用には問題ありません。古着に理解のある方のみご購入お願いします。

程よく太さもあり172cm普通体型でちょうど良いサイズ感でした。着用画像はお断りさせて頂きます。

☑️サイズ

◾︎表記 W30

◾︎平置き実寸

ウエスト38cm(76cm)

全長101cm

股上31cm

股下75cm

渡幅28cm

裾幅21cm

ヒップ60cm

☑️カラー

インディゴブルー

☑️生産国

日本製

☑️素材

コットン100%

◎注意事項

出品商品はあくまでも古着がメインであり、人の手に渡った物であるため、多少の汚れや傷などある場合がございます。必ずご理解ある方のみご購入ください。

素人撮影のため現物と多少の色味の違いがある場合がございますがご了承下さい。

衣類は簡易的な袋に折りたたんでの発送になりますので、 たたみジワやシワはついてしまいます。ご了承いただける方のみご購入下さい。

また箱で発送して欲しい方は商品代金+300円にて承ります。

トラブルを防ぐため分からない事は必ず購入前にコメントいただくか、プロフィール欄をご確認ください。よろしくお願い致します。

また仕事の都合で土日・祝日や出張中は発送が遅れる場合があります。ご理解の程よろしくお願いします。

管理No.230431

その他にもビンテージ物、古着、スニーカー、革靴、バッグ、小物類も多数出品しておりますので、下の関連ページから気になるアイテムを探してみてください。

当アカウント全商品一覧

#Basquiatfurugiall

当アカウントパンツ一覧

#Basquiatfurugiパンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アナクロノーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

