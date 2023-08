ご覧頂きありがとうございます。

maison margiela エルボーパッチ スエット トレーナー

コレクション整理で出品します

ビンテージという事をご理解頂ければ、状態は良い方だと思います

肩幅 53 着丈 68.5 身幅 60 袖丈 66

素材···裏起毛

袖丈···長袖

カラー···ブルー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

