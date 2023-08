◯ 3.1 Phillip Lim ラウンド カラー デニム シャツ / スリーワン フィリップリム

◯ 商品説明 :

肉厚デニムボディに、フォーマルなテーラーリングが上品な雰囲気を作るユニークなデザイン、

小振りなラウンドカラーもエレガントな表情を引き立てます。

内ヨーク、襟の裏側のグレーの切り替え、立体感のある前立てもアクセント、

正方形の胸ポケット、内側に当てられたミニマムなエルボーパッチのヘビーデューティなディテールも

エイジングの期待をそそるハイクオリティなクリエーションです。

フィリップリムならではの、繊細なラグジュアリーモードスタイルを提案します。

◯ size : S

肩幅 : 46cm

身幅 : 55cm

着丈 : 75cm

袖丈 : 63cm

◯ 色 : インディゴ

◯ 素材 : コットン

◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スリーワンフィリップリム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

