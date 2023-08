練習用にストックしていましたが使用機会がないため出品致します。

new balance ニューバランス ランニングシューズ

カラーもカッコ良いです。

コメント在庫確認→出品者返答→購入 ターサー RP 3 TARTHER RP 3

またフィット感が大変良く、足に吸い付くような感覚があります。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

練習用にストックしていましたが使用機会がないため出品致します。カラーもカッコ良いです。またフィット感が大変良く、足に吸い付くような感覚があります。自信を持って持っておすすめ出来ます。宜しくお願いします。NIKEズームX ストリークフライ カラー:ブラック/ダークサルファー/ホワイト定価:20,350円付属品:箱、紙タグメインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニングナイキエアロスイフトランニングディビジョンエアロアダプトランパンランニングパンツフルマラソンマラソントレイルランニングトレラン陸上陸上競技駅伝トラック陸上ウェアランニングウェアベイパーフライベイパーフライ2アルファフライナイキズームXZOOMXヴェイパーフライネクストパーセントネクスト%2

