ご覧いただきありがとうございます! 6240g366

☆別のサイトでも出品しています。場合によっては取引をキャンセルになる可能性がございますのでその際はご了承ください。

#コウ☆一眼レフカメラ

【⭐おすすめポイント⭐】

☆軽量で持ち運び便利♪

☆簡単操作で初心者向け♪

☆一眼デビューとして♪

☆受け取り評価前、安心100%初期不良保証付き✨

☆お持ちのCFカードですぐに使用出来ます!

(+1000円でCFカードをお付けします!

+2500円でSDカード+CFアダプター+スマホに転送可能なSDカードリーダーに変更可能!!)

【⭐️商品説明⭐️】

初心者オススメの一眼レフカメラ!

軽量でコンパクトデザインなので野外での撮影にも便利✨

女性でもらくらく持ち運びできます♪

操作もPモードにダイヤルを合わせてシャッターを切れば綺麗な写真が撮れちゃうので初心者でも簡単に取り扱えます!

お手頃な価格ですので最初の一台目にぴったりです✨

【⭐️コンディション⭐️】

《ボディ》

わずかなスレ、ラバーの剥がれはありますが使用に影響するダメージはなく中古の中でも綺麗な状態です!

液晶もわずかなスレ程度で、映りに影響はなくキレイな写真が可能です✨

《レンズ》

わずかなチリスレ程度で綺麗な状態です✨

《動作》

各動作絶好調♪

テスト撮影にて動作確認済みです!

⭐️お届けする商品⭐️

・kiss N本体

・本体キャップ

・レンズ EF 35-80mm

・レンズ前キャップ

・レンズ後ろキャップ

・レンズフィルター

・バッテリー

・充電器

・接眼カバー

⭐️おまけ⭐️

・エアブラシ

・シリコンクロス

・説明書

ご覧いただきありがとうございます! 6240g366☆送料無料!!☆迅速対応を心掛けます!!☆別のサイトでも出品しています。場合によっては取引をキャンセルになる可能性がございますのでその際はご了承ください。#コウ☆一眼レフカメラ【⭐おすすめポイント⭐】☆軽量で持ち運び便利♪☆簡単操作で初心者向け♪☆一眼デビューとして♪☆受け取り評価前、安心100%初期不良保証付き✨☆お持ちのCFカードですぐに使用出来ます!(+1000円でCFカードをお付けします! +2500円でSDカード+CFアダプター+スマホに転送可能なSDカードリーダーに変更可能!!)【⭐️商品説明⭐️】 初心者オススメの一眼レフカメラ!軽量でコンパクトデザインなので野外での撮影にも便利✨女性でもらくらく持ち運びできます♪操作もPモードにダイヤルを合わせてシャッターを切れば綺麗な写真が撮れちゃうので初心者でも簡単に取り扱えます!お手頃な価格ですので最初の一台目にぴったりです✨【⭐️コンディション⭐️】 《ボディ》 わずかなスレ、ラバーの剥がれはありますが使用に影響するダメージはなく中古の中でも綺麗な状態です!液晶もわずかなスレ程度で、映りに影響はなくキレイな写真が可能です✨《レンズ》わずかなチリスレ程度で綺麗な状態です✨《動作》各動作絶好調♪テスト撮影にて動作確認済みです!⭐️お届けする商品⭐️・kiss N本体・本体キャップ・レンズ EF 35-80mm・レンズ前キャップ・レンズ後ろキャップ・レンズフィルター・バッテリー・充電器・接眼カバー⭐️おまけ⭐️・エアブラシ・シリコンクロス・説明書

