【大注目】 NIKKOR Nikon Z f/2.8 28-75mm レンズ(ズーム)

ご覧頂きありがとうございます!

シグマ 50-100mm F1.8 DC HSM [ニコン用] 美品



NIKON NIKKOR Z 28-75mm f/2.8

(ニコン Zマウント用 ズームレンズ)

となります。

●状態:

開封済みの中古品となりますが、購入後数回しか使用していない為、レンズの内外共に汚れや傷等もほぼ無く、とても綺麗な状態です。

動作確認済み、問題なく稼働します。

ーその他ーー

・防湿庫にて湿度35~40度で保管。

・当方喫煙者、ペット同居なし。

・2022.4\13に新宿のビックカメラにて新品購入。

●付属品:

レンズフィルター、レンズキャップ、レンズフード、裏ぶた、レンズケース

外箱、説明書、保証書

●その他、注意事項:

こちらの商品は即購入していただいて構いません。

あくまでも中古品である事をご了承の上、ご購入下さい。

また、他のフリマサイト(R社)でも価格を変えて出品してますので、万が一先に売れてしまった場合はご容赦ください。

よろしくお願いいたします。

#Nikon

#nikon

#28-75

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

