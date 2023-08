021700000212J0571

ブランド :ARTEXTIL for DEERROGE アルテクスティル for ディアロッジ 正規品

サイズ :AB8(胸囲 110cm 胴囲 100cm 身長180cm 表記) 日本サイズのXL~XXLほどのサイズ感となります。

モデル :テーラードジャケット

着丈 :81cm

身幅 :62.5cm

肩幅 :52.5cm

袖丈 :67cm

素材 :リネン 100%

色 :ライトグレー

特徴 : スペイン・バルセロナの高級ファブリックメーカー・ARTEXTIL社製生地仕様 ノッチドラペル ラペル幅7cm フロント2ボタン留め 左胸ポケット 腹部左右フラップ付きポケット 袖口3ボタン開き見せ 背抜き センターベント 内側右胸フラップ付きボタン留めポケット、左胸ポケット 裏地接合部パイピング仕上げ 肩芯は入っておらず、サラリと羽織れるリネンの生地感が特徴的なジャケット。ワイドなつくりのサイズ感で、リラックスしてご着用頂けます。全体的に飽きの来ない美しいデザインのもので、末永くお召し頂けるジャケットです!

状態 :こちらのお品物は N の状態のものとなります。

コンディション表

N … 新品・未使用品。

D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品。

NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のもの。

GC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のもの。

GU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品。

U … 一般的な使用感のあるお品。

通常ですとご入金頂きましてから2~3日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方(沖縄や島嶼部)で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。

※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

