お知らせ ログイン 会員登録 出品
大人の上質 モバイルモニター　大画面液晶　本体 PC周辺機器

商品の説明

【新品未使用】
モバイルモニター LAEFLAEK モバイルディスプレイ 14 インチ ゲーム

Canon BC-345XL等 使用済みインク 40個セット
【15.6インチIPS液晶パネル＆驚くほどの視覚体験】
【新品未使用】 ICODIS スキャナー X7 1500万画素高画質
15.6インチ大画面液晶パネルは1080PフルHD高品質画質と組み合わせて、そしてNTSC 72%をサポートして、高精細な映像をよりありのままに再現でき、完璧な視覚体験を提供できます。上下178°、左右178°の広い範囲で、どの角度から見ても、鮮やかな映像を映ります。お仕事とゲームの最高相棒として活躍しています。
【値下げ】BRAVIA ブラビア 43インチ KJ-43X8500C

SHARP LED AQUOS H H20 LC-40H20
【品質感溢れて・フレームレス】
BUFFALO AirStation WSR-6000AX8-MB
このモバイルモニターはアルミ合金材料を採用しており、優れた製造技術で加工により、品質感が溢れて耐久性も高いです。スクリーンのフレームは4mmだけで映像を映るとフルスクリーンに見えます。
【再値下げ】エプソン 純正 インクカートリッジ IC6CL80L 12個

プリンター　コピー機　EW-M670FT
【横/縦置き可能ポータブルモニター】
mouse E10-VL-WA
PCのサブモニターとして、拡張モード・複製モードは両対応の上、横表示はもちろん、縦表示でも簡単接続できます。友達と動画鑑賞やゲームの画面複製、また自宅のデスクトップでは二画面での作業をして、同じ環境が持ち出せるのは思った以上に便利です。ノートパソコンのデュアルモニターとして使うのは十分です。
【印字良好★4600枚以下】Canon PIXUS MG7730GL

IntelliMouse Optical インテリマウス オプティカル ブラック
【自動省エネモード】
Hiro様　ご依頼分
モニター本体或いは接続の端末へ給電しない場合、スクリーンの明るさが記憶されずに自動初期に戻り、低輝度になります。明るくしたければ、手動で調整できます。
富士通パソコン　FM-NEW7

【現品限り】キャノン Canon インクカートリッジ プリンター インク
【Type-C一本で簡単に接続可能】
SONY BRAVIA HX850 KDL-46HX850
映像・音声の入力と電源供給はケーブル一本でできるのはROAODM モバイルディスプレイのメリットです。モバイルモニタ-の入力端子は豊富で、信号伝送兼ね給電できるType-C端子を搭載で、使用感が一番最高です。ご使用の端末がType-C全機能モードに対応していれば、付属のType-C-Type-Cケーブルで接続することで、モニターへ映像・音声・給電がケーブル１本で行われます。（お持ちのデバイスのType-C端子が低電力の場合、外部電源（モバイルバッテリーなど）による給電が必要になります）。
Astell&Kern AK HC2 [lightning変換コネクタ付き]

無停電電源装置(UPS) APC RS-400S/550S
【持ち運びやすいサイズ】
美品　APPLE MAGIC TRACKPAD 3
15.6インチモバイルディスプレイとして大画面にも関わらず重量780g・薄さは僅か9.3mm、リュックや旅行箱へ簡単に収納可能。普通にリュックに入れて持ち運びしやすく、出張中や友たちと出掛けて一緒にSwitchをやったりする時でも役立ちます。
スペースグレイ APPLE MAGIC TRACKPAD 2

kangaroo pc
No.2326-600

タカラベルモント　サロンPOS linq2

商品の情報

商品の状態新品、未使用

canon BC-345XL BC346XL 各15個

HHKB Professional HYBRID Type-s（日本語配列:墨）

Logicool G-PKB-002 ロジクールゲーミングキーボード

プリンキューブ【正規品】　ハンディプリンター　プリンター　カラー　ハンドメイド

Corsair DDR5-5600MHz デスクトップPC用メモリ 16GBx2

【専用】MacBook Pro

EW-M770T
【新品未使用】【15.6インチIPS液晶パネル＆驚くほどの視覚体験】15.6インチ大画面液晶パネルは1080PフルHD高品質画質と組み合わせて、そしてNTSC 72%をサポートして、高精細な映像をよりありのままに再現でき、完璧な視覚体験を提供できます。上下178°、左右178°の広い範囲で、どの角度から見ても、鮮やかな映像を映ります。お仕事とゲームの最高相棒として活躍しています。【品質感溢れて・フレームレス】このモバイルモニターはアルミ合金材料を採用しており、優れた製造技術で加工により、品質感が溢れて耐久性も高いです。スクリーンのフレームは4mmだけで映像を映るとフルスクリーンに見えます。【横/縦置き可能ポータブルモニター】PCのサブモニターとして、拡張モード・複製モードは両対応の上、横表示はもちろん、縦表示でも簡単接続できます。友達と動画鑑賞やゲームの画面複製、また自宅のデスクトップでは二画面での作業をして、同じ環境が持ち出せるのは思った以上に便利です。ノートパソコンのデュアルモニターとして使うのは十分です。【自動省エネモード】モニター本体或いは接続の端末へ給電しない場合、スクリーンの明るさが記憶されずに自動初期に戻り、低輝度になります。明るくしたければ、手動で調整できます。【Type-C一本で簡単に接続可能】映像・音声の入力と電源供給はケーブル一本でできるのはROAODM モバイルディスプレイのメリットです。モバイルモニタ-の入力端子は豊富で、信号伝送兼ね給電できるType-C端子を搭載で、使用感が一番最高です。ご使用の端末がType-C全機能モードに対応していれば、付属のType-C-Type-Cケーブルで接続することで、モニターへ映像・音声・給電がケーブル１本で行われます。（お持ちのデバイスのType-C端子が低電力の場合、外部電源（モバイルバッテリーなど）による給電が必要になります）。【持ち運びやすいサイズ】15.6インチモバイルディスプレイとして大画面にも関わらず重量780g・薄さは僅か9.3mm、リュックや旅行箱へ簡単に収納可能。普通にリュックに入れて持ち運びしやすく、出張中や友たちと出掛けて一緒にSwitchをやったりする時でも役立ちます。No.2326-600

商品の情報

商品の状態新品、未使用

大人の上質 モバイルモニター　大画面液晶　本体 PC周辺機器

37分钟前

大人の上質 モバイルモニター　大画面液晶　本体 PC周辺機器

¥13,600 ¥11,560

(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

712e980b1b35

 110

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

712e980b1b35
大人の上質 モバイルモニター　大画面液晶　本体 PC周辺機器 大人の上質 モバイルモニター　大画面液晶　本体 PC周辺機器

モニター 4k タッチパネル 13.3インチ OLED モバイルディスプレイ 光沢UHDポータブルディスプレイDCI-P3 100%色域 100000：1超高コントラスト比 ゲーミング 薄型 軽量 持ち運び便利 スピーカー内蔵 USB Tpye-C/標準 HDMI/Mini DP

モニター 4k タッチパネル 13.3インチ OLED モバイルディスプレイ 光沢UHDポータブルディスプレイDCI-P3 100%色域 100000：1超高コントラスト比 ゲーミング 薄型 軽量 持ち運び便利 スピーカー内蔵 USB Tpye-C/標準 HDMI/Mini DP


ノースマイク(NORSMIC) モバイルモニター 15.6インチ IPSパネル 液晶スクリーン 1920ｘ1080FHD 72%NTSC/ PC/Switch/PS4/XBOX/MAC/スマホなど対応のゲームモニター ポータブルディスプレイ 9mm 薄型 790g 軽量

ノースマイク(NORSMIC) モバイルモニター 15.6インチ IPSパネル 液晶スクリーン 1920ｘ1080FHD 72%NTSC/ PC/Switch/PS4/XBOX/MAC/スマホなど対応のゲームモニター ポータブルディスプレイ 9mm 薄型 790g 軽量


【Amazon限定ブランド】 Cuview 有機el モバイルモニター13.3インチ 2K OLEDモバイルディスプレイ 光沢 UHD 10点タッチ ポータブルモニター100% DCI-P3色域1MSゲーミング 薄型 軽量 持ち運び便利 スピーカー内蔵 Mini DP/標準HDMI/USB

【Amazon限定ブランド】 Cuview 有機el モバイルモニター13.3インチ 2K OLEDモバイルディスプレイ 光沢 UHD 10点タッチ ポータブルモニター100% DCI-P3色域1MSゲーミング 薄型 軽量 持ち運び便利 スピーカー内蔵 Mini DP/標準HDMI/USB


楽天市場】【楽天1位】【大画面】モバイルモニター 17.3インチ フルHD

楽天市場】【楽天1位】【大画面】モバイルモニター 17.3インチ フルHD


【2023 new モデル】モバイルモニター 13.3インチ CNBANAN 4K解像度（3840x2160）60Hz 16:9画像比 モバイルディスプレイ 光沢IPSパネル VESA対応 HDRモード 100%sRGB 広色域 1800:1コントラスト比 リフレッシュレート

【2023 new モデル】モバイルモニター 13.3インチ CNBANAN 4K解像度（3840x2160）60Hz 16:9画像比 モバイルディスプレイ 光沢IPSパネル VESA対応 HDRモード 100%sRGB 広色域 1800:1コントラスト比 リフレッシュレート


楽天市場】【楽天1位】【大画面】モバイルモニター 17.3インチ フルHD

楽天市場】【楽天1位】【大画面】モバイルモニター 17.3インチ フルHD


EHOMEWEI O133DSL レビュー】4Kだけど13.3インチ タッチペン付属で液

EHOMEWEI O133DSL レビュー】4Kだけど13.3インチ タッチペン付属で液

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 大人の上質 モバイルモニター　大画面液晶　本体 PC周辺機器
© www.inba.net, Inc.