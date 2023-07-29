【送料無料/新品】 Nikon クールショット 20 G2 その他

去年購入して、一度使用
☆☆特典有★説明確認必須★ロストボールTOUR BX 2022年 200球B
購入時に付属していたもの全てあります
非売品 97年 ゴルフ ゴールド 記念品 Scotty Cameron 好き
ブリヂストンゴルフ ゴルフボール TOUR B XS
仕様表
ブリヂストンゴルフツアーBXS ゴルフボール ５ダース
測定範囲
切替上手 ゴルフ練習器具
5-500m/6-550yd.
SEV HP ウエストベルト Xサイズ
測定精度（直線距離）
⭐️ゴルフレーザー距離計⭐️
±1m/yd.(100m/yd.未満) ※１
【 MARK＆LONA マークアンドロナ 】ゴルフ傘 迷彩柄 UV傘 傘
±2m/yd.(100m/yd.以上) ※１
ブッシュネル Z6 中古美品
表示ステップ
テーラーメイド TP5x pix ゴルフボール 5ピース ホワイト✖２ダース
1m/yd.単位
【新品】ニコン COOLSHOT LITE STABILIZED
倍率
テーラーメイド ステルス レディース スプーン フェアウェイウッド
6倍
R＆Gen様専用 TecTecTec mini ゴルフレーザー距離計
対物レンズ有効径
タイトリスト PRO V1X 2ダース
20mm
切替上手 10YASHOW10 ゴルフ練習器具 東屋商店
実視界
【週末限定値下げ】【新品未使用】ブリヂストンゴルフ ゴルフボール
6.0°
GETWAY(ゲッタウェイ)
ひとみ径
SONY スマートゴルフセンサー SSE-GL1
3.3mm
NEW TP5 PIX ボール 4箱
アイレリーフ
ファインキャディ J300 FINECADDIE
16.7mm
ＰＡＬＭＡＸ パルマックス ホワイト ＢＬ有り ６本
大きさ（長さ×高さ×幅）
Nikon クールショット 20 G2
91mm×73mm×37mm
【新品】5ダース ファイズ ゴルフボール パールグリーン
質量（重さ）
オートフレックスUTシャフト
約125g(電池を除く)
クリックギア3.5 ゴルフプッシュカート＋オプション
電源
ヴァイスシュヴァルツ ピクサー pixer 未開封
CR2 リチウム電池×1本（DC3V）
松山英樹プロ 記念盾 直筆サイン入り ゴルフボール
オートパワーオフ機能付（約8秒）
ショットナビ（Shot Navi）距離計 ゴルフ ハグビヨンド ライト
防水構造
MARK&LONA サングラス 現行品 マーク&ロナ
生活防水 ※2
イオミック松山英樹マスターズ優勝記念グリップセット！！
電波規格
Shot Navi Voice Laser Red Leo（ブラック）
FCC Part15 SubpartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B, CU TR 020, ICES-003
宝塚クラシックゴルフ倶楽部 特別ご優待券(8月分)
レーザー規格
エムトレ M-tracer MT520G 中古
IEC60825-1:Class 1M/Laser Product
ゴルフ距離計 MTさん専用
FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
ショットナビ ボイスレーザー RED LEO ホワイト
上記仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。
【新品未開封】FINE CADDIE ファインキャディ J300 ブラウン
雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
PING G400LSTスピーダー661エボリューションⅣフレックスS10度
ニコンビジョンの測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。
暗視スコープ ナイトビジョン ユーコン 24041 2×24 暗視ゴーグル
JIS/IEC保護等級4（IPX4）相当(ニコンビジョンの試験条件による)
4ダース callaway キャロウェイ スーパーソフト イエロー ゴルフボール
ガーミン アプローチ R10
ゴルフ レーザー 距離計 距離測定 コンパクト
去年購入して、一度使用購入時に付属していたもの全てあります仕様表測定範囲5-500m/6-550yd.測定精度（直線距離）±1m/yd.(100m/yd.未満) ※１±2m/yd.(100m/yd.以上) ※１表示ステップ1m/yd.単位倍率6倍対物レンズ有効径20mm実視界6.0°ひとみ径3.3mmアイレリーフ16.7mm大きさ（長さ×高さ×幅）91mm×73mm×37mm質量（重さ）約125g(電池を除く)電源CR2 リチウム電池×1本（DC3V）オートパワーオフ機能付（約8秒）防水構造生活防水 ※2電波規格FCC Part15 SubpartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B, CU TR 020, ICES-003レーザー規格IEC60825-1:Class 1M/Laser ProductFDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product上記仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。ニコンビジョンの測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。JIS/IEC保護等級4（IPX4）相当(ニコンビジョンの試験条件による)