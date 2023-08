日本で最もWarren Lotasを愛する者より

#WarrenLotasShop ←←←出品一覧はコチラ

数少ないWLのヴィンテージアイテムの中で

今回の商品は【超激レア★★★★★】

※個人的見解プレミア度の5段階評価

※商品の状態 【美品★★★】

サッカーブラジル代表の10番【ネイマール ロナウジーニョ ジーコ ペレ】とウォーレンロータスとのコラボショートパンツ

世界で最もサッカーの代表で有名なブラジル代表とのコラボショートパンツはとても入手困難

こちらの商品は8回位着用していますが、私自身、最終的にウォーレンロータスが好きな方に受け継ぐ意思のもと、大事に扱っていますので、私の感覚では状態は良いと自負しております

しかし、人々の価値観や感覚は人それぞれであり、あくまで中古となりますので、購入の際は写真や質問等で納得した上で宜しくお願い致します

#westcoast #westside #LosAngeles #LA #gangsta

ナイキ

ドクロ

スカル

ドクロナイキ

Saint Michael

SAINT Mxxxxxx

セントマイケル

denimtears

readymade

レディメイド

Marino Morwood DBRUZE Supreme シュプリーム fear of god フィアオブゴッド Essentials エッセンシャルズ、Jerry lorenzo、ジェリーロレンゾ、off-white、オフホワイト、Virgil Abloh、バージル・アブロー、yeezy、イージー、kanye west カニエウエスト the weeknd FOG、フォグ、Rick Owens、リック、stussy、anti social social club、vlone、kapital、キャピタル、needles ニードルス nike、ナイキ、rhude、ルード、Travis scott、トラビススコット、asap rocky、エイサップロッキー、Air jordan、エアジョーダン、2Pac、Rap Tee billionaire boys club bbc a bathing ape エイプ

カラー···イエロー

パンツ丈···ショート・ひざ上丈

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ストレッチ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウォーレンロータス 商品の状態 やや傷や汚れあり

