パキスタンコットンの、ビンテージボディ

所々に汚れがあり雰囲気あります

袖と裾はシングルステッチ

サイズ

肩幅 約56cm

身幅 約59cm

着丈 約57cm

袖丈 約17cm

#vintagetshirts

※素人採寸のため、

多少の誤差がある場合がございます。

ご了承下さい。

※掲載商品の画像に関しまして、

ご覧になられているブラウザやパソコン等の環境により、実際の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

カラー···イエロー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

