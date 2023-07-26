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上品な CORONA CD-S6321(C) CREAM 除湿機

商品の説明

2021年6月に購入しましたが、数回しか使用していません。
新品　未開封　Panasonic F-YHVX120-W WHITE
表面には目立つ傷はありませんが、小さい傷はあります。
新品☆ハイスペック除湿機 除湿器強力除湿梅雨・湿気対策 静音 除湿器 湿気取り

CORONA コロナ 衣類乾燥除湿機 CD-P63A(W)
説明書はありますが、箱はないので別の段ボールで梱包して送付します。
TK■ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJD-150-W

日立 HJS-D562 衣類乾燥除湿機
よろしくお願いします。
Panasonic 衣類乾燥除湿機F-YC120HUX-H GRAY

CORONA CD-S6321(C) CREAM
コロナ Sシリーズ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-S6321(C) グレイッシュベージュ
パナソニック　デシカント方式 衣類乾燥除湿機 F-YZU60

コロナ　CORONA⭐️衣類除湿乾燥機　冷風機　どこでもクーラー
本体サイズ（高さ×幅×奥行　高さ533×幅170×奥行365mm
Panasonic F-YZT60 BLUE
本体重　8.3kg
★新品未開封！即納！MITSUBISHI MJ-P180TX-W WHITE
タンク容量　3.0L
♦️EJ2299番　Panasonic衣類乾燥除湿機【2020年製 】
除湿方式　コンプレッサー
【最新式】SHARP 除湿機 CV-RH140(2023年式)
消費電力　190/215W
TOYOTOMI MD-8(W)

(美品) Panasonic F-YZR60 衣類乾燥除湿機 デシカント方式
https://www.corona.co.jp/aircon/dehumidifier2/s/lineup.html
パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHTX200

美品　SHARP CV-J180-W シャープ　除湿機
#コロナ
コロナ　衣類乾燥除湿機　CORONA 除湿機　2023年製
#CORONA

1010 アイリスオーヤマ DCE-120 空気清浄機能付除湿機 IRIS

商品の情報

ブランドコロナ
商品の状態目立った傷や汚れなし

Panasonic衣類乾燥除湿機

新品　未開封　Panasonic F-YHVX120-W WHITE

新品☆ハイスペック除湿機 除湿器強力除湿梅雨・湿気対策 静音 除湿器 湿気取り

CORONA コロナ 衣類乾燥除湿機 CD-P63A(W)
2021年6月に購入しましたが、数回しか使用していません。表面には目立つ傷はありませんが、小さい傷はあります。説明書はありますが、箱はないので別の段ボールで梱包して送付します。よろしくお願いします。コロナ Sシリーズ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-S6321(C) グレイッシュベージュ本体サイズ（高さ×幅×奥行　高さ533×幅170×奥行365mm本体重　8.3kgタンク容量　3.0L除湿方式　コンプレッサー消費電力　190/215Whttps://www.corona.co.jp/aircon/dehumidifier2/s/lineup.html#コロナ#CORONA

商品の情報

ブランドコロナ
商品の状態目立った傷や汚れなし

上品な CORONA CD-S6321(C) CREAM 除湿機

14分钟前

上品な CORONA CD-S6321(C) CREAM 除湿機

¥13,999 ¥11,899

(税込) 送料込み
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ebbd10b2

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コメント (11)

ebbd10b2
上品な CORONA CD-S6321(C) CREAM 除湿機 上品な CORONA CD-S6321(C) CREAM 除湿機

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