上品な CORONA CD-S6321(C) CREAM 除湿機

2021年6月に購入しましたが、数回しか使用していません。
新品 未開封 Panasonic F-YHVX120-W WHITE
表面には目立つ傷はありませんが、小さい傷はあります。
新品☆ハイスペック除湿機 除湿器強力除湿梅雨・湿気対策 静音 除湿器 湿気取り
CORONA コロナ 衣類乾燥除湿機 CD-P63A(W)
説明書はありますが、箱はないので別の段ボールで梱包して送付します。
TK■ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJD-150-W
日立 HJS-D562 衣類乾燥除湿機
よろしくお願いします。
Panasonic 衣類乾燥除湿機F-YC120HUX-H GRAY
CORONA CD-S6321(C) CREAM
コロナ Sシリーズ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-S6321(C) グレイッシュベージュ
パナソニック デシカント方式 衣類乾燥除湿機 F-YZU60
コロナ CORONA⭐️衣類除湿乾燥機 冷風機 どこでもクーラー
本体サイズ（高さ×幅×奥行 高さ533×幅170×奥行365mm
Panasonic F-YZT60 BLUE
本体重 8.3kg
★新品未開封！即納！MITSUBISHI MJ-P180TX-W WHITE
タンク容量 3.0L
♦️EJ2299番 Panasonic衣類乾燥除湿機【2020年製 】
除湿方式 コンプレッサー
【最新式】SHARP 除湿機 CV-RH140(2023年式)
消費電力 190/215W
TOYOTOMI MD-8(W)
(美品) Panasonic F-YZR60 衣類乾燥除湿機 デシカント方式
https://www.corona.co.jp/aircon/dehumidifier2/s/lineup.html
パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHTX200
美品 SHARP CV-J180-W シャープ 除湿機
#コロナ
コロナ 衣類乾燥除湿機 CORONA 除湿機 2023年製
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1010 アイリスオーヤマ DCE-120 空気清浄機能付除湿機 IRIS
Panasonic衣類乾燥除湿機
新品 未開封 Panasonic F-YHVX120-W WHITE
新品☆ハイスペック除湿機 除湿器強力除湿梅雨・湿気対策 静音 除湿器 湿気取り
CORONA コロナ 衣類乾燥除湿機 CD-P63A(W)
2021年6月に購入しましたが、数回しか使用していません。表面には目立つ傷はありませんが、小さい傷はあります。説明書はありますが、箱はないので別の段ボールで梱包して送付します。よろしくお願いします。コロナ Sシリーズ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CD-S6321(C) グレイッシュベージュ本体サイズ（高さ×幅×奥行 高さ533×幅170×奥行365mm本体重 8.3kgタンク容量 3.0L除湿方式 コンプレッサー消費電力 190/215Whttps://www.corona.co.jp/aircon/dehumidifier2/s/lineup.html#コロナ#CORONA