この度はご覧いただきましてありがとうございます。

万が一、商品説明や明らかに違う商品が届いた場合は返金対応させて頂きますのでご安心くださいませ。

【商品詳細】

ブランド:FRAY I.D(フレイ アイディー)

商品名:ウエストリボンモッズコート

サイズ:0サイズ

肩幅:約51cm

身幅:約69cm

袖丈:約51cm

着丈:約114cm

※素人平置き実寸サイズ

カラー:グリーン 淡いくすみグリーン

品番:FWFC201041

【素材・仕様】

綿70%ナイロン30%

【参考価格】

¥30,800

【商品状態】

タグ有の大変綺麗な状態です。

【商品情報】

【着こなしの幅をもたせてくれるモッズコート】

ほどよいハリ感を持たせた生地感のフーディコートは、綺麗めカジュアルなデザインに仕上げています。

比翼仕立ての内ファスナーとスナップ釦で、前開きでも閉めても全体がクリーンな印象で羽織れます。

ウエストのリボンを絞るとシルエット調整ができるのもポイントです。

フーディの襟は後ろにたおれるので抜いて羽織るとこなれた雰囲気に。

バックスタイルのヨークでアクセントを添え、裾は3つの釦でスリット開きにも変化をつけられます。

アウトレット品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

商品管理番号:A35-0031 A-28 AH

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

