BRAND NAME:SHIPS

サカイ sacai ベルト付きパンツ



表記SIZE:L

材質:牛革

実寸

ウエスト 約82cm(平置き×2の値)

レングス 約73cm

股上 約29cm

ワタリ 約32cm

裾幅 約22cm

CONDITION:USED

Prada Active Nylon Pants



汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差が

ございます。デリケートな方はトラブルの

原因になりかねませんのでお問い合わせを

お願いいたします。

即決★SHIPS★W32位 レザーパンツ シップス メンズ L 黒 本革 ライダースパンツ 本皮 パンクロック ライディング ツーリング

#JJ 320

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BRAND NAME:SHIPS表記SIZE:L材質:牛革実寸ウエスト 約82cm(平置き×2の値)レングス 約73cm股上 約29cmワタリ 約32cm裾幅 約22cmCONDITION:USED大人気!★社製レザーパンツを入荷致しました。新品定価で買うより安く買いたい。古着ならではのセンスの良いこだわりの1品を探していたあなたへおすすめの商品となっております。当店では送料無料となっておりますので取引情報の入力、お支払のみでOK!連絡をとるのが苦手な方でも簡単に取引を進めることができます。またお支払いただきましたら最短即日1~2日以内には発送予定ですのですぐに手にすることができます。当店の商品は古着を中心に扱っておりますのでほとんどの商品が1点ものとなっており二度と手に入らない可能性がありますのでご承知おきください!是非このアイテムを手に入れてあなたのファッションの幅を広げてあの人からオシャレだなと思われてワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。#古着屋BLUES#古着屋BLUESレザーアイテム一覧#古着屋BLUESレザーパンツ一覧#レザーパンツ_ウエスト78cmから82cm一覧↑↑↑上記ハッシュタグをタップ、クリックで商品の一覧を見ることができます。絞り込みで探し物が見つけやすくなります。汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差がございます。デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんのでお問い合わせをお願いいたします。即決★SHIPS★W32位 レザーパンツ シップス メンズ L 黒 本革 ライダースパンツ 本皮 パンクロック ライディング ツーリング#JJ 320

