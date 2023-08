【★超目玉】 All CONVERSE Star 27.5 HI×DAIRIKU US スニーカー

本日発売のCONVERSE All Star US HI×DAIRIKU 27.5センチです。

店頭で購入していますのですぐ発送できます!

映画や古着をバックボーンにZOZOVILLA随一の人気を誇るDAIRIKUとCONVERSEによるコラボレーションアイテム。

アッパーは毛足の長いスウェードレザーを使用し全体にダメージ加工を施し、

フォクシングテープは日焼けしたような色味にし、ヴィンテージ感を演出。

トゥーチップやインソールには、やんちゃな子供が落書きしたストーリーを思い浮かぶような遊び心のある落書きプリントが施され、

シューレースには刻印の入ったオリジナルシルバープレートが付属されるスペシャルな仕様。

この1足を見るだけで岡本大陸氏 個人を形成する様々なカルチャーを感じる。

DAIRIKUらしいヴィンテージライクなディテールで、経年変化と共に長く愛用すべき1足。

アッパー : SUEDE

アウトソール : PANTONE COLOR

1970 Chuck Taylor (CT70)



プレート : My Friend Forever

右足 : GRAFFITIE PRINTS(I♡MOVIE)

左足 : GRAFFITIE PRINTS(LOVE)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ダイリク 商品の状態 新品、未使用

