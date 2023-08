【冬バーゲン★特別送料無料！】 ナイキNIKE エアジョーダン ダンク SB シュプリーム RAP TEES Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

言わずと知れた、ジョーダンフリークのスパイク リー(映画監督)のみを、フューチャーした(靴はAJ3ですが)超イカしたTシャツです。

1988年に発売された"AIR JORDAN 3"の販売を記念して、ナイキの広告塔に抜擢されたのがジョーダンとスパイク・リーです。

"THE BEST ON EARTH, THE BEST ON MARS"

というスローガンがユーモアもありシャレもきいています。(スパイクリーが主演した自身監督映画の主人公が、ジョーダン狂のMars blackmonって名前だそうです。)

サイズ XL 色 レッド

着丈 約80cm、身幅 約64cm、肩幅 約60cm

素人寸法なので、多少の誤差はご了承下さい。

着用する目的で新品購入しましたが、勿体なくて一度も着用しませんでした。その為、タグがないのと畳じわがあります。

⚠️他のサイトでも出品しておりますので、購入されましてもキャンセルさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

自宅保管の為、新品未使用ですが細かい事が気になる方はご遠慮下さい。返品キャンセルはお断りしておりますので、事前にコメントにてご確認ご購入お願い致します。

レア物メンズスニーカー、Tシャツ、鬼滅の刃、呪術廻戦、時計なども多数出品しております!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

言わずと知れた、ジョーダンフリークのスパイク リー(映画監督)のみを、フューチャーした(靴はAJ3ですが)超イカしたTシャツです。1988年に発売された"AIR JORDAN 3"の販売を記念して、ナイキの広告塔に抜擢されたのがジョーダンとスパイク・リーです。"THE BEST ON EARTH, THE BEST ON MARS"というスローガンがユーモアもありシャレもきいています。(スパイクリーが主演した自身監督映画の主人公が、ジョーダン狂のMars blackmonって名前だそうです。)サイズ XL 色 レッド着丈 約80cm、身幅 約64cm、肩幅 約60cm素人寸法なので、多少の誤差はご了承下さい。着用する目的で新品購入しましたが、勿体なくて一度も着用しませんでした。その為、タグがないのと畳じわがあります。⚠️他のサイトでも出品しておりますので、購入されましてもキャンセルさせていただく場合がありますので、ご了承ください。自宅保管の為、新品未使用ですが細かい事が気になる方はご遠慮下さい。返品キャンセルはお断りしておりますので、事前にコメントにてご確認ご購入お願い致します。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※レア物メンズスニーカー、Tシャツ、鬼滅の刃、呪術廻戦、時計なども多数出品しております!※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

