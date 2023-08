【歴代フットボール史上 最高傑作 “神の子”】

prayer:リオネル・メッシ

Nantes F . C フランス製です。

number:19

Club:FCバルセロナ

season:07-08 カンプ・ノウ設立50周年記念 La liga Home オーセンティック ユニフォーム tv3パッチ付き

Sporting Lisboa

national team:アルゼンチン代表

Size:XL

《商品の状態》

・新品・未使用 コレクション用として保管してました。素人保管、15年以上前のユニフォーム為、完璧を求める方はご遠慮下さい

《商品の詳細》

・ロナウジーニョとの師弟コンビや、ティエリ・アンリを加えた【ファンタスティック4】で爆発的な攻撃力を期待された中、期待はずれの不調の攻撃陣を牽引し無冠で終わったシーズンでは合ったが、ロナウジーニョからメッシへとバルセロナのエースが継承されたシーズン。メッシ自身、最後の背番号19ユニフォームです。貴重なHomeの正規品の長袖オーセンティックユニフォーム。

・ずっと前より実家にあった物の為、詳しい入手経路は分かりかねます。

リバプール

マンチェスター

リーガ

バルセロナ

マドリード

セリエA

ユベントス

ミラン

ラツィオ

インテル

ローマ

イタリア

リーグ・アン

パリ・サンジェルマン

鹿島アントラーズ

浦和レッズ

FC東京

川崎フロンターレ

横浜F・マリノス

横浜FC

ガンバ大阪

ヴィッセル神戸

パルマ

ペルージャ

ボローニャ

フィオレンティーナ

ポルトガル

イングランド

プレミア

スペイン

ベルギー

ブラジル

アルゼンチン

adidas

NIKE

PUMA

kappa

macron

UMBRO

フットサル

ルース

hummel

asics

練習

トレーニング

オーセンティック

レプリカ

支給品

高校

中学

部活

ユース

クラブチーム

スパイク

手袋

ユーロEURO

コパ・アメリカ

オリンピック

*必ずプロフィール情報をご確認、ご了承の上でのご購入を宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

