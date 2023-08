ご覧いただきまして、ありがとうございます。

エンフォルド コレクションライン ブラウス



試着のみ◆ アトリエフランセ 別注 T-ブラウス ホワイト

イッセイミヤケFETEのプリーツトップスです。断捨離の為、出品します。

【レア】h.NAOTO ロング袖 トップス



グレース コンチネンタル 袖口フレア カットソー トップス りぼん

カラー···ライトグレー

【美品】ADEAM♡オフショルダー パフスリーブトップス♡

袖丈···長袖

うさと レディース

柄・デザイン···無地・透け感

Ameri VINTAGE / TUNIC TAILORED TOP

素材···ポリエステル

新品未使用★ シークレットトロフィーリボンプルオーバー 38 白

季節感···春・夏・秋・冬

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 長袖テイシャツ タートル



BY MALENE BIRGER/バイマレーネビルガー】クルーネックプルオーバー

●サイズ:タグ表記 2

musedeDeuxiemeclasseアパルトモンレミレリーフスウェット7ソデ

身幅 37cm

古着 ビンテージ 80s ブラック 黒 タートルネック 長袖 シャツ ニット

着丈 60cm 後身頃襟部分から採寸

philme waffle room wear black ルームウェア

全て平置きでの採寸です。

Forte Forteプリントブラウス

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

希少 美品 TOGA PULLA ベロア フレアスリーブ 長袖 カットソー



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イタリア製 レース トップス

●状態:

【極美品】2012 PLEATS PLEASE ネイティブ プリーツトップス

1〜2回着用しました。汚れやほつれ等ありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

イッセイミヤケ FETE プリーツトップス



human made × Girls Don’t Cry ロンT Sサイズ

●その他、注意事項:

MADISONBLUE ボーダーカットソー 長袖

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきまして、ありがとうございます。イッセイミヤケFETEのプリーツトップスです。断捨離の為、出品します。カラー···ライトグレー袖丈···長袖柄・デザイン···無地・透け感素材···ポリエステル季節感···春・夏・秋・冬●サイズ:タグ表記 2身幅 37cm着丈 60cm 後身頃襟部分から採寸全て平置きでの採寸です。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態:1〜2回着用しました。汚れやほつれ等ありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

アーツ&サイエンス プルオーバー美品 長袖 デニム風 イッセイミヤケ美品 LEONARD レオナール シルク混 長袖 カットソー 花柄LEONARD 花柄 長袖カットソー バイカラー 希少デザイン専用 REFLEM レフレム ダメージ カットソー ロンT Tシャツleinwande ポコポコトップDIESEL スクープネックTシャツASYVAD Vネックプルオーバー 新品