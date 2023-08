新品 モラビトプルミエ エレガントな異素材カットソー ¥75,900

ニース発祥の最高級ブランド、

ぴよぴよ様専用!

MORABITO PREMIER モラビト プルミエのエレガントなカットソーです。

お色はオフホワイト、ラウンドネックのTシャツデザインですが、

左脇~後は異素材仕様、裾はエレガントなレース刺繍です。

左裾にはモラビトお得意のポールチェーンがあしらわれています。

ほどよいコンフォータブルさとエレガントなムードが共存した

MORABITO PREMIER モラビトプルミエらしいカットソーです。

サイズは38、M~Lサイズくらい、

実寸肩幅38、脇身幅46、袖丈55、袖丈24、着丈60~63cm、

素材は、綿100%、別布トリアセテート57%、ポリエステル43%、

刺繍部分 上糸 綿100%、下糸 ポリエステル100%、装飾パーツ使用、

どのようなボトムにも合わせ易いリュクスなカットソーです。

定価税込み¥75,900、新品タグ付きです。

お安く出品させて頂きます。お早めにどうぞ。

その他にも出品しています。よろしくお願いします。

#micinoお洋服

モラビト

オースチンリード

アドーア

エンフォルド

ドゥーズィエムクラス

ブルネロクチネリ

ファビアナフィリッピ

スウィンスウィング

ランバン

ヨーコチャン

エルメス

ロロ・ピアーナ

マックスマーラ

プライド

セシカ

ピノーレ

ミスティコ

プライド

JUDY

新品 モラビトプルミエ エレガントな異素材カットソー ¥75,900

キング

ラピーヌ

マダムジョコンダ

自由区

23区

Wb

ダブルビー

マーレンダム

スイングスイング

レリアン

ヨシエイナバ

ジュンコシマダ

コシノヒロコ

センソユニコ

お好きな方も。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···レース

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モラビト 商品の状態 新品、未使用

