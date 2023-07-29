一番の 専用です。CHANEL ミニマトラッセ20 ❣️ラムスキン　ブラック❣️レア商品❣️ ショルダーバッグ

CHANELのブティックの担当さんにこちらをお願いしておりましたが、なかなか巡り会えなかった為、こちらの信頼の出来る方よりお譲りさせて頂きましたが、サイズ違いのバッグを複数所有しており、出番があまりなさそうなので、綺麗なうちにお探しの方へお譲り致します。購入後鑑定済みです。

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