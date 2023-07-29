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一番の 専用です。CHANEL ミニマトラッセ20 ❣️ラムスキン　ブラック❣️レア商品❣️ ショルダーバッグ

商品の説明

CHANELのブティックの担当さんにこちらをお願いしておりましたが、なかなか巡り会えなかった為、こちらの信頼の出来る方よりお譲りさせて頂きましたが、サイズ違いのバッグを複数所有しており、出番があまりなさそうなので、綺麗なうちにお探しの方へお譲り致します。購入後鑑定済みです。
(専用)メゾンマルジェラ　チェーンウォレット　ブラック　ショルダー　バッグ

ルイヴィトン　ポシェットツインGM　ショルダーバッグ　モノグラム　レザー　茶色
(全出品者様より)
CROCO CREW ボックスショルダーバッグ(ネイビー)
シャネルブティック購入
美品✨アニエスベー　2way ボストンバッグ　コーデュラナイロン　鍵　カデナ　黒
ミニマトラッセ20
ラシット　ショルダーバッグ　ブラック　本革
ラムスキン
Brady ブレディー ショルダーバッグ
ブラック
極美品✨トリーバーチ　ショルダーバッグ　キラシェブロン　チェーン　レザー　黒
Sチェーンショルダーバッグ
グッチ ミッキーマウスコラボバケットバッグ
シルバー金具
楽様専用　PRADA ショルダーバッグ　三角プレート　キルティング　ナイロン
A69900
6513 MICHAEL KORS MKロゴ チェーン ショルダーバッグ
最新のICプレートシリアル❗️
マークジェイコブス レザーミニトート 2wayショルダーバッグ

ミルクティ様専用Mila Owen　ワイドショルダーボストンバッグ　ベージュ
サイズ実寸(約cm)
アミュレット・ケリー｜ATAO スマホショルダー カラー：アーモンド
20×13×6.5
HUNTER UBX1180LRS ミニバッグ　新品未使用　国内正規品　防水
ショルダー120
新品未使用　トリーバーチ　チェーンバック　袋付き
小さすぎず大きすぎず斜めがけに最適サイズ！
レキップのショルダーバッグ

ぐっち様専用1980's oldgucci シェリーライン　ブーツ金具
箱、布袋、リボン、カメリア、紙袋が付属します。
●極美品●VERSACE ヴェルサーチ　2way バッグ　ショルダーバッグ

フォリフォリ　バッグ　新品
バッグ内部に最新ICプレート搭載。
クロミ Samantha Vega サマンサヴェガ ショルダーバッグ 地雷
購入情報はICチップにあります。
美品 COACH クロスグレーン レザー AVAトートバッグ
レシート等を別のバッグにつけるなどの悪質なな行為を避けるために購入情報は本体内臓となりました。変更の趣旨に賛同し、個人情報に関わる物はおつけしません。
ヤーキ　メッシュ　バッグ

【大人気】Chloé クロエ woody スモールトートバッグ
短時間2回使用 (当方開封し確認したのみで未使用です)
A BATHING APE マイロ　ショルダーバック
フラップ裏金具に微細傷使用感はありますが鞄自体は触った瞬間新しいことがわかる張りがあります。
お値下げ！Mullberry マルベリー ショルダー/斜めがけバッグ
きれいな状態です。
PRADA ベルト テスート ショルダーバッグ ナイロン ブラック

GUCCI ショルダーバッグ キャンバス
黒のミニマトラッセは大人気で店頭に並ぶことはほぼありません。
【Dr.Martens】ハートバックパック
昨年は3回も値段が上がってしまいました。次の値上げの前にご検討ください。
ジャンニノターロ　バッグ　ショルダーバッグ　金具モチーフ　ポーチ付

PRADA Re-Edition 2005 ナイロン ショルダーバッグです。
ペットなし
VASIC BOND MINI アイボリー
タバコ環境なし
CHANEL ショルダーバッグ
空調完備クローゼット保管
✨大人気✨　MARC JACOBS ハンドバッグ　ショルダーバック　レッド
used自宅保管にご理解頂ける方のみご購入下さい。
PRADA プラダ ロゴプレート ショルダーバッグ ベージュ ブランド

GG マーモントキルティングスモールショルダーバッグ
お写真は出品に伴い、自身で3/21に撮影したものです。転用しないで下さい。
ルイヴィトン マヒナ レザー ベラ M57201 ショルダーバッグ ハンドバッグ

超美品 マルベリー ベイズウォーター ショルダーバッグ 03-23050801
購入者様を信頼し本物高額品をお送りします。
DIESEL Dロゴエンボス　ラウンドクロスボディーバッグ　レザー　本革　黒
悪意のある方は購入しないでください。
クレージュ◆ミニショルダーバッグ
買う方も不安だとお察ししますが、売る方もすり替えられたりイタズラされて返品されたらと不安は同じです。
【良品】HIROFU ワンショルダーバッグ フラップ Hロゴ ブラウン
ご理解ください。
最終値下げマイケルコース南京錠付きバック
宜しくお願い致します。
☆定番デザイン☆ミュウミュウ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー

イルビゾンテ　型押しロゴ　ハーフムーンショルダーバッグ　ポシェット　ブラック
常識範囲内のお値段交渉でしたら承りますので、金額をご提示の上ご相談ください。
repetto レペット ショルダーバッグ

人気　オールドグッチ　GUCCI　斜め掛け　シェリーライン　GG 柄
カラー···ブラック
新品、未開封 マークジェイコブス スナップショット ショルダーバッグ
人気モデル···CHANEL マトラッセ

【極美品】agnes b VOYAGEアニエスベー ショルダーバッグ

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態未使用に近い

イヴサンローラン YSL プレートロゴ フラップ ヴィンテージ　ショルダーバッグ

✨美品✨COACH ショルダーバッグ 斜めがけ 肩がけ ミニバッグ ブラック

CHANEL シャネル ショルダーバッグ マトラッセ25

ロエベ　マイア　ショルダーバッグ

限定版　PARIS/64 ショルダーバッグ

CHANEL ビンテージ　チェーンバッグ

プラダ ショルダーバッグ　斜めがけ可

まーくん様専用 クロエ レザー ショルダーバッグ ヴィンテージ ブラウン
CHANELのブティックの担当さんにこちらをお願いしておりましたが、なかなか巡り会えなかった為、こちらの信頼の出来る方よりお譲りさせて頂きましたが、サイズ違いのバッグを複数所有しており、出番があまりなさそうなので、綺麗なうちにお探しの方へお譲り致します。購入後鑑定済みです。(全出品者様より)シャネルブティック購入ミニマトラッセ20ラムスキンブラックSチェーンショルダーバッグシルバー金具A69900最新のICプレートシリアル❗️サイズ実寸(約cm)20×13×6.5ショルダー120小さすぎず大きすぎず斜めがけに最適サイズ！箱、布袋、リボン、カメリア、紙袋が付属します。バッグ内部に最新ICプレート搭載。購入情報はICチップにあります。レシート等を別のバッグにつけるなどの悪質なな行為を避けるために購入情報は本体内臓となりました。変更の趣旨に賛同し、個人情報に関わる物はおつけしません。短時間2回使用 (当方開封し確認したのみで未使用です)フラップ裏金具に微細傷使用感はありますが鞄自体は触った瞬間新しいことがわかる張りがあります。きれいな状態です。黒のミニマトラッセは大人気で店頭に並ぶことはほぼありません。昨年は3回も値段が上がってしまいました。次の値上げの前にご検討ください。ペットなしタバコ環境なし空調完備クローゼット保管used自宅保管にご理解頂ける方のみご購入下さい。お写真は出品に伴い、自身で3/21に撮影したものです。転用しないで下さい。購入者様を信頼し本物高額品をお送りします。悪意のある方は購入しないでください。買う方も不安だとお察ししますが、売る方もすり替えられたりイタズラされて返品されたらと不安は同じです。ご理解ください。宜しくお願い致します。常識範囲内のお値段交渉でしたら承りますので、金額をご提示の上ご相談ください。カラー···ブラック人気モデル···CHANEL マトラッセ

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態未使用に近い

一番の 専用です。CHANEL ミニマトラッセ20 ❣️ラムスキン　ブラック❣️レア商品❣️ ショルダーバッグ

53分钟前

一番の 専用です。CHANEL ミニマトラッセ20 ❣️ラムスキン　ブラック❣️レア商品❣️ ショルダーバッグ

¥640,000 ¥294,400

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5d045ec8a30

 1890

本人確認済
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コメント (15)

5d045ec8a30
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CHANEL シャネル ミニマトラッセ ラムスキン 黒 ショルダーバッグ 20

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中古 シャネル ミニ マトラッセ チェーンショルダーバッグ ラムスキン 黒 G金具 箱 ギャラ 新同 CHANEL◇ | 銀蔵・楽天市場店

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シャネル / CHANEL マトラッセ ミニフラップバッグ20 ココボール レッド/ゴールド金具 AS1787 ラムスキン レディース バッグ 【未使用品】【bag】

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