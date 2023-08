芽風

*•*•【 商 品 詳 細 】*•*•

〈素材〉

・ポリエステル 95%

・ポリウレタン 5%

〈サイズ〉

表記:40

平置き時採寸

肩幅:約35.5

身幅:約50(脇下)

着丈:約117(最長部)

(多少の誤差はご了承ください)

〈カラー〉

ブラック/黒

〈備考〉

左サイドにポケット

(購入先〉

大手リサイクルショップ

〈状態〉

・購入時より多少保管時のニオイがあります。

(気になる方はクリーニングに出されることをお勧めしますので、そちらも考慮した価格となっております)

・目立ったダメージはなく、状態の良いお品ですのでこれから長くご愛用いただけます♪

*ハンガーなどの付属品については説明がない限り付属しません。

*撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

*検品は慎重に行っておりますが、細かい部分の見逃しなどがある場合がございます。中古品にご理解のない方や少しの見落としも許せないなど完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください(>人<;)

*返品/返金対応について

・なにか不備がありましたら、必ず評価前にご連絡ください!迅速に対応させていただきます!

・受け取り評価後の返品、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

・個人都合での返品はお断りしております。

□梱包・発送について□

出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、コンパクトにして梱包させていただくことをご了承お願いいたします。畳みジワはご容赦ください。

発送はゆうパケットポスト(ポスト投函)を予定しておりますが、ご購入前にコメントいただきましたら、追加料金でらくらくメルカリ便の宅急便に変更可能です☆

#お買い得なその他の商品はこちら★

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 新品、未使用

芽風 メフウセンソユニコノースリーブワンピース未使用タグ付き アシンメトリーブラックLサイズ大きいサイズレディース*即購入大歓迎!*送料無料!*安心の匿名配送!#お買い得なレディース商品はこちら★*•*•【 商 品 詳 細 】*•*•〈素材〉・ポリエステル 95%・ポリウレタン 5% 〈サイズ〉表記:40平置き時採寸肩幅:約35.5身幅:約50(脇下)着丈:約117(最長部)(多少の誤差はご了承ください)〈カラー〉ブラック/黒〈備考〉左サイドにポケット(購入先〉大手リサイクルショップ〈状態〉・購入時より多少保管時のニオイがあります。(気になる方はクリーニングに出されることをお勧めしますので、そちらも考慮した価格となっております)・目立ったダメージはなく、状態の良いお品ですのでこれから長くご愛用いただけます♪*ハンガーなどの付属品については説明がない限り付属しません。*撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。*検品は慎重に行っておりますが、細かい部分の見逃しなどがある場合がございます。中古品にご理解のない方や少しの見落としも許せないなど完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください(>人<;)*返品/返金対応について・なにか不備がありましたら、必ず評価前にご連絡ください!迅速に対応させていただきます!・受け取り評価後の返品、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。・個人都合での返品はお断りしております。□梱包・発送について□出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、コンパクトにして梱包させていただくことをご了承お願いいたします。畳みジワはご容赦ください。発送はゆうパケットポスト(ポスト投函)を予定しておりますが、ご購入前にコメントいただきましたら、追加料金でらくらくメルカリ便の宅急便に変更可能です☆#お買い得なその他の商品はこちら★

