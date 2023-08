数あるお品物の中からご覧いただきありがとうございます♡

#hiroshop22 です☺︎

【商品情報】

●ブランド

ISSEY MIYAKE

イッセイミヤケ

●アイテム

トップス プルオーバー ドレープ 総柄 幾何学 配色 マルチカラー 変型 ブラウス

●カラー

マルチカラー カラフル ネオンカラー ビタミンカラー

●素材

ポリエステル100%

●表記サイズ

2(M相当)

●実寸(平置き)

着丈 58cm

身幅 54cm

裄丈 29〜31cm

●購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション

古物市場

●コンディション

A

N:新品(未開封)

S:未使用、未使用に近い

A:目立った傷や汚れなし

B:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)

C:傷や汚れあり(使用上問題なし)

D:状態が悪い

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★即購入OK!

★喫煙者なし、ペットなし◎

★入金確認後即日〜翌日発送

(都合により遅れる場合は都度取引きメッセージでご連絡致します。)

★水濡れ防止対策、デリケートなお品物は緩衝材(プチプチ)を使用するなど丁寧な梱包を心がけております。

(梱包材はリサイクル品(綺麗なもの)を使用させていただく場合があります)

他にも多数出品中ですので是非ご覧ください☆

#hiroshop22

#hiroshop22のレディース

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数あるお品物の中からご覧いただきありがとうございます♡#hiroshop22 です☺︎【商品情報】●ブランドISSEY MIYAKEイッセイミヤケ●アイテムトップス プルオーバー ドレープ 総柄 幾何学 配色 マルチカラー 変型 ブラウス●カラーマルチカラー カラフル ネオンカラー ビタミンカラー●素材ポリエステル100%●表記サイズ2(M相当)●実寸(平置き)着丈 58cm身幅 54cm裄丈 29〜31cm●購入元大手ブランド買取店ストアのオークション古物市場●コンディションAN:新品(未開封)S:未使用、未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)C:傷や汚れあり(使用上問題なし)D:状態が悪いーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★即購入OK!★喫煙者なし、ペットなし◎★入金確認後即日〜翌日発送(都合により遅れる場合は都度取引きメッセージでご連絡致します。)★水濡れ防止対策、デリケートなお品物は緩衝材(プチプチ)を使用するなど丁寧な梱包を心がけております。(梱包材はリサイクル品(綺麗なもの)を使用させていただく場合があります)他にも多数出品中ですので是非ご覧ください☆#hiroshop22 #hiroshop22のレディースーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

