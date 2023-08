ブランド品専門の 易経　竹村亜希子 CD 致知出版社 その他

ご覧いただき誠にありがとうございます。

最古の人間学「易経」をやさしく丁寧にひもとく入門講義録

竹村亜希子 致知出版社

定価28,000円(税込み30,800円)

[テーマ]

天地法則を学び、自ら人生を拓く

[収録内容]

第1講

易経は変化の書

時と兆しの専門書

第2講

「乾為天」〜天の法則

龍に学ぶリーダー成長論

第3講

「坤為地」〜地の法則

積善の家には必ず余慶あり

第4講

「陰陽」の原理原則

冬の時代は積極的に備える

第5購

さまざまな卦・繋辞伝より

易は窮まれば変じ、変じれば通じ 通ずればひさし

どうぞよろしくお願い致します。

#竹村亜希子 #易経 #致知

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

