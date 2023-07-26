ブランド品専門の 易経　竹村亜希子 CD 致知出版社 その他

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ご覧いただき誠にありがとうございます。最古の人間学「易経」をやさしく丁寧にひもとく入門講義録竹村亜希子 致知出版社定価28,000円（税込み30,800円）[テーマ]天地法則を学び、自ら人生を拓く[収録内容]第1講 易経は変化の書 時と兆しの専門書第2講 「乾為天」〜天の法則 龍に学ぶリーダー成長論 第3講 「坤為地」〜地の法則 積善の家には必ず余慶あり第4講 「陰陽」の原理原則 冬の時代は積極的に備える第5購 さまざまな卦・繋辞伝より 易は窮まれば変じ、変じれば通じ 通ずればひさしどうぞよろしくお願い致します。#竹村亜希子 #易経 #致知